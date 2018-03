Su quali punti programmatici Di Maio e Salvini possono trovare un accordo : Anche sul tema del taglio dei costi della politica, evocati da ultimo dal neo presidente della Camera, Roberto Fico, durante il discorso di insediamento, le comunanze non mancano, così come sul ...

Pallamano - qualificazioni Europei femminili 2018 : l’Italia si arrende 20-17 contro la Slovacchia - azzurre ancora a zero punti : Seconda sconfitta in tre giorni per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che a Sala cade 20-17 per mano di una non irresistibile Slovacchia, nella quarta giornata del gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2018, al termine di una partita dalle due facce, dove ad un buon primo tempo si contrappone una seconda parte sottotono. Avvio di gara in favore delle padrone di casa, che ottengono il doppio vantaggio sul 2-0 e sul 5-3, venendo però ...

Città di qualiano - Giannini : «Gruppo fantastico - puntiamo ai primi 3 posti» : NAPOLI - Il nuovo arrivato del Città di Qualiano Riccardo Giannini ha parlato del primo impatto con l'ambiente. 'Questo è un gruppo fantastico - ha ammesso - mi sto allenando con loro già da novembre ...

Sondaggi politici - quali sono i punti deboli : quali sono i punti deboli dei Sondaggi elettorali? Non è banale chiederselo in giorni in cui pare che tutto dipenda da essi. Anche se sappiamo...

Ferrovie del Sud Est - Bellanova : puntiamo a trasporto pubblico di qualità : La vice ministro dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova , torna a parlare delle Ferrovie del Sud Est ricordando che grazie all'intervento del governo sono state salvate : "commissariandole, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : magico Yuzuru Hanyu nel corto - in quattro oltre i 100 punti! Matteo Rizzo qualificato per il libero : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, sono gli uomini a scendere sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Questo venerdì abbiamo assistito infatti al programma corto maschile, in attesa del free skating di sabato che assegnerà le medaglie. Campione olimpico e mondiale in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu tornava in gara ...

Buco da 500 milioni nel bilancio Colpa dei Punti Verdi qualità Disastro Capitale. Ecco le carte : Strutture costate decine di milioni di euro si stanno degradando e i concessionari sprofondati nel dissesto economico. “M5S indiffirente, mai una presa di posizione dal sindaco Raggi” Segui su affaritaliani.it

Politica - elezioni 4 marzo 2018 : ecco '20 punti per una vita di qualità' del M5S : In vista delle elezioni che si terranno il 4 marzo 2018, molti partiti hanno cominciato a cambiare volto e ad esporre le proprie promesse elettorali. Non mancano anche le promesse assurde ed esagerate che i politici si divertono a spiattellare nella speranza di conquistare qualche italiano solo per avere un voto in più. Gli argomenti più comuni vanno dall’abolizione del canone RAI alla revisione della Legge Fornero [VIDEO], dalle tasse ...

20 punti per la qualità della vita degli italiani : di MoVimento 5 Stelle Oggi Luigi Di Maio presenta i 20 punti per l'Italia del MoVimento 5 Stelle: il nostro programma di governo. Di seguito li trovate nel dettaglio. Scarica il volantino dei 20 punti per la qualità della vita degli italiani VIA SUBITO 400 LEGGI INUTILI • Stop alla giungla delle leggi, meno burocrazia per imprese e cittadini SMART NATION: NUOVO LAVORO E LAVORI NUOVI • Investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale per ...

"Turismo in Sardegna - facciamo sistema e puntiamo sulla qualità" : Il turismo e l'economia generata può contribuire a combattere lo spopolamento. Certo non possiamo parlare di politiche turistiche se non attiviamo prima politiche che consentano alle comunità di ...

quali novità dall’ipotetico iPhone SE 2018? Punti cruciali nel video concept : Male non sarebbe se ci imbattessimo tutti insieme appassionatamente nell'uscita di un iPhone SE 2018, rivisitazione del primo modello presentato il 21 marzo 2016, e di cui abbiamo tanto sentito parlare nei mesi successivi. Dimensioni compatte e potenza straripante: questo il binomio cui il melafonino ha dovuto la sua fortuna. La storia si ripeterà, magari con un altro successo? Non sappiamo dirvelo, l'azienda californiana, almeno fino a questo ...