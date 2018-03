STRANGER THINGS - Svelati i primi dettagli della terza stagione!

5 serie tv da guardare per gli orfani di STRANGER Things : Se la storia di un gruppo di ragazzini che affronta un mondo paranormale assieme ai propri parenti ma anche in mezzo alle traversi della pre-adolescenza rappresenta per voi il massimo della narrazione seriale, non siete costretti ad attendere il ritorno di Stranger Things. Anche perché, secondo le ultime anticipazioni, è probabili che la serie Netflix tornerà solo nel 2019. Per ingannare l’attesa, dunque, ecco qualche serie che fonde ...

Anticipazioni su STRANGER THINGS 3 dal PaleyFest 2018 - dalle coppie a “papà Steve” e Ritorno al futuro : Diverse Anticipazioni su Stranger Things 3 sono emerse dal PaleyFest 2018 in vista della terza stagione della serie Netflix in arrivo sulla piattaforma streaming non prima del 2019. Il produttore esecutivo Shawn Levy parlando a margine dell'evento con The Hollywood Report ha rivelato che uno dei personaggi più amati della seconda stagione, Steve, sarà prezioso anche per la trama della terza. Levy ha parlato di "Papà Steve", riferendosi al ...

STRANGER THINGS terza stagione i primi dettagli : tra coppie e Ritorno al Futuro : Il PaleyFest di Los Angeles è stato travolto dall'entusiasmo dei giovani (e meno giovani) protagonisti di Stranger Things che hanno conquistato fan e giornalisti tra anticipazioni sulla terza stagione, le cui riprese non sono ancora iniziate, e ricordi del passato. Stranger Things il cast diventa ricco con la terza stagione prosegui la letturaStranger Things terza stagione i primi ...

Millie Bobby Brown : la star guadagnerà una cifra incredibile per “STRANGER THINGS 3” : Stanno per iniziare le riprese della stagione numero 3 di “Stranger Things” e visto il successo della serie, gli attori hanno chiesto un bell’aumento alla produzione. Secondo The Hollywood Reporter, gli attori più giovani del cast – Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp – porteranno a casa 250mila dollari ciascuno per ogni episodio. Ovvero quasi 12 volte quanto hanno guadagnato per ...

STRANGER THINGS e Netflix nel mirino di un'associazione : 'Promuovono il vizio del fumo' : Netflix ha risposto alle accuse dichiarando: " L'intrattenimento via streaming sta vivendo il suo momento di maggior popolarità e siamo felici che non stia accadendo lo stesso al consumo di tabacco. ...

STRANGER THINGS 3 - fioccano gli aumenti : gli stipendi degli attori da Winona Ryder? a ?Millie Bobby Brown : Combattere contro i demogorgoni comincia a diventare molto conveniente. Ne sanno qualcosa gli attori di Stranger Things, la serie tv di Netflix rivelazione degli ultimi anni. Dopo il successo delle prime due stagioni, gli attori hanno ricontrattato i loro compensi strappando ad ogni episodio cifre ragguardevoli, soprattutto se paragonate al loro ingaggio iniziale. Millie Bobby Brown, Eleven/Undici in Stranger Things Come riporta Deadline le 5 ...

I compensi degli attori di STRANGER THINGS salgono per la terza stagione : quanto guadagneranno? : Il sito Deadline ha svelato l'aumento dei compensi degli attori di Stranger Things, una notizia che rimbalza online ancor prima dell'inizio della terza stagione, le cui riprese sono previste in primavera. Fin dal suo debutto, la serie tv di Netflix ha conquistato pubblico e critica, e tale successo si è tradotto in una nuova negoziazione tra il colosso di streaming e le sue star, la cui paga ha subito un aumento vertiginoso, sopratutto per i ...

Natalia Dyer e Charlie Heaton di STRANGER THINGS in crisi? La coppia chiarisce la situazione : Dopo mesi tra dubbi e apparizioni varie, solo lo scorso anno Natalia Dyer e Charlie Heaton di Stranger Things sono usciti allo scoperto confermando le voci su una loro relazione. Nella serie tv di Netflix interpretano rispettivamente Nancy Wheeler e Jonathan Byers, prima coppia di amici poi fidanzati e sono affiatati sia dentro che fuori lo schermo. Charlie Heaton, però, ha rischiato di non far parte della terza stagione di Stranger Things, ...

STRANGER THINGS - i Duffer Brothers accusati di violenza verbale contro le donne : Sono tempi delicati nel mondo dello spettacolo , e non solo, per quanto riguarda il comportamento sul posto di lavoro, soprattutto nei confronti delle donne. In occasione della festa delle donne dell'8 marzo, Peyton Brown ha ...

Le scuse dei Duffer Brothers di STRANGER THINGS confermano le accuse di abusi sul set : “Siamo profondamente sconvolti” : I Duffer Brothers di Stranger Things sono stati coinvolti nella scia di accuse di condotte riprovevoli che dal caso Weinstein in giù ha aperto una voragine apparentemente senza fine da cui nessuno sembra potersi considerare immune. Dopo il caso Spacey, il licenziamento di Mark Schwahn dalla produzione di The Royals e tante altre vicende più o meno simili che hanno portato all'attenzione del dibattito pubblico i comportamenti più o meno gravi ...