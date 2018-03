“Sto qui dalle 6” Camera ardente Fabrizio Frizzi Lo hanno notato tutti e tutti i flash

caffeinamagazine

: VIDEO Allegri: 'Panchina d'Oro soddisfazione straordinaria. Ho dei ragazzi meravigliosi, li ringrazio. Pronti per l… - forumJuventus : VIDEO Allegri: 'Panchina d'Oro soddisfazione straordinaria. Ho dei ragazzi meravigliosi, li ringrazio. Pronti per l… - AmiciUfficiale : 'Se sono qui ora e sto facendo tutto questo è per me e mio figlio...' #Amici17 - Jung_GimYuRi : RT @jiminalec: RAGA VI PREGO sembra che namjoon dica una frase in napoletano qui! 'uagliò ma che cumbinat???' sto morendo -

(Di martedì 27 marzo 2018) Una lunga fila di persone ha aspettatoprime ore del mattino di martedì 27 marzo per rendere omaggio a, il celebre conduttore morto la notte tra domenica 25 e lunedì 26 all’ospedale Sant’Andrea di Roma a 60 anni. A salutarlo, nellapresso la Rai in viale Mazzini, anche tantissimi personaggi noti: i fratelli Fiorello, Flavio Insinna, il direttore generale della Rai Mario Orfeo, Luca Cordero di Montezemolo, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il direttore di Repubblica Mario Calabresi, gli attori Alessandro Haber e Bianca Guaccero e tantissimi altri. In tantissimi si sono presentati per salutare l’amato conduttore. Sono centinaia gli “amici” diin coda, un fiume che,10 del mattino, viene misurato in almeno diecimila persone passate nella, circa 900 ogni ora, tanto da prolungare l’orario ...