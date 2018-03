Stazione spaziale cinese in caduta libera | “possibili frammenti tra Lampedusa e Pianura

ilfattoquotidiano

: La stazione spaziale cinese #Tiangong1 è in caduta sulla Terra, @StampaCnr: pochi rischi d'impatto ?… - RaiNews : La stazione spaziale cinese #Tiangong1 è in caduta sulla Terra, @StampaCnr: pochi rischi d'impatto ?… - Agenzia_Ansa : La stazione spaziale cinese saluta l'Italia 4 volte al giorno - Corriere : La stazione spaziale fuori controllo potrebbe cadere nel fine settimana di Pasqua -

(Di martedì 27 marzo 2018) Non si conoscono ancora la traiettoria esatta dellaTiangon 1, né il punto nel quale eventualmente impatterà la Terra al suo rientro nell’atmosfera. Un ingresso che è previsto per il giorno di Pasqua alle 10.25 ora di Greenwich, dunque le 11.25 in Italia. E, con i dati ad oggi disponibili, lao alcuni suoipotrebbero arrivare anche nel nostro Paese, visto che la superficie della terra interessata è quella compresa tra le latitudini 44 nord e 44 sud. Al momento la percentuale di probabilità che ipossano raggiungere il nostro paese, in una zona compresa trae lapadana emiliana, è molto bassa, lo 0,2%. Nel caso in cui l’impatto riguardasse anche l’Italia, la conferma ci sarà con un preavviso attorno ai 40 minuti, mentre i dati relativi al rientro e alla traiettoria si potranno conoscere solo 36 ...