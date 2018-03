Stazione cinese in caduta | anche la Romagna tra le aree a rischio | ' A Pasqua il possibile

Stazione Spaziale cinese : cadrà sulla Terra a Pasqua - sorvola l’Italia 4 volte al giorno : Si è tenuto ieri l’incontro del Tavolo Tecnico presso la sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile con l’Agenzia Spaziale Italiana. Il Tavolo è stato istituito per discutere ed analizzare le strategie da attuare per il rientro in atmosfera della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, il Palazzo Celeste – che dal 16 marzo 2016 ha smesso di funzionare, – e l’eventuale coinvolgimento del territorio nazionale. Ad oggi, ...

Stazione spaziale cinese - la caduta del Palazzo Celeste è un pesce d’aprile. O forse no : Un dubbio mi assale: fosse un pesce d’aprile? A leggere quanto riportato dai diversi quotidiani, la data prevista per il rientro nell’atmosfera terrestre della Stazione spaziale cinese Tiangong-1 è proprio il primo aprile e molte, troppe delle affermazioni fatte hanno talmente poco senso da rafforzare il sospetto che sia tutto uno scherzo. Leggo dalla versione digitale di celebre quotidiano nazionale che rende omaggio a Platone: “Stando a ...

Stazione spaziale cinese : ecco perché la sua caduta non ci deve preoccupare : La Tiangong-1 precipiterà sulla Terra tra il 30 marzo e il 2 aprile, ma è poco probabile che i suoi frammenti colpiranno il nostro Paese

L’ultimo sorvolo della Stazione Spaziale cinese : ecco come osservarlo LIVE in diretta streaming : Mancano pochi giorni al rientro incontrollato sulla Terra della Stazione Spaziale cinese: per l’occasione il Virtual Telescope ha deciso di immortalare l’ultimo sorvolo del “Palazzo Celeste“. Prima del rientro e della distruzione in atmosfera, il Virtual Telescope Project, in collaborazione con il Tenagra Observatories in Arizona, mostrerà in diretta, domani alle 14 ora italiana sul sito del Virtual Telescope Project, uno ...

Tiangong 1 - Stazione spaziale cinese : rientro a Pasqua : A Pasqua la stazione spaziale cinese rientrerà nell'atmosfera terrestre. La probabilità che il satellite possa impattare sull'Italia è dello 0,2% .

5 cose da sapere sulla Stazione spaziale cinese in caduta : La stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta precipitando sulla Terra. L'impatto è previsto fra una settimana circa. Gli scienziati non sanno indicare il punto preciso in cui l'impatto avrà luogo. Esiste una probabilità seppur bassa che i frammenti della stazione spaziale cinese possano colpire aree popolate del centro sud Italia.C'è effettivamente da allarmarsi? Ecco le 5 cose da sapere sul rientro della stazione ...

Stazione spaziale cinese in caduta libera - “possibili frammenti tra Lampedusa e Pianura Padana” : Non si conoscono ancora la traiettoria esatta della Stazione spaziale cinese Tiangon 1, né il punto nel quale eventualmente impatterà la Terra al suo rientro nell’atmosfera. Un ingresso che è previsto per il giorno di Pasqua alle 10.25 ora di Greenwich, dunque le 11.25 in Italia. E, con i dati ad oggi disponibili, la Stazione spaziale o alcuni suoi frammenti potrebbero arrivare anche nel nostro Paese, visto che la superficie della terra ...

Stazione Spaziale cinese : ecco come seguire il rientro di Tiangong-1 online : Il primo laboratorio Spaziale cinese sta per precipitare sulla Terra. Lanciato nel 2011, Tiangong-1 è stato una tappa che ha segnato la determinazione della Cina di raggiungere o addirittura superare le potenze spaziali mondiali. Tuttavia, la Stazione Spaziale ha smesso di funzionare nel 2016 e ora sta vivendo un rientro incontrollato sul nostro pianeta, che rende difficile prevedere esattamente dove e quando cadrà. Anche se si prevede che la ...

Stazione spaziale cinese in caduta libera - ecco quali sono le probabilità di essere colpiti : Il rientro della Stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell'atmosfera terrestre, la cui traiettoria interessa allo stato anche l'Italia, è previsto al momento per il giorno di Pasqua , attorno alle 10:...

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo : “Potrebbe sorprenderci con un ‘no show'” : Tutti gli occhi sono puntati sulla Stazione spaziale cinese, ma la Tiangong-1 “potrebbe anche sorprenderci, potremmo non vedere nulla né intercettare i suoi detriti” con i radar, insomma potrebbe accadere “un no show “. Così il fisico dell’Asi Claudio Portelli, nel corso di un incontro nella sala operativa della Protezione Civile, a Roma L'articolo Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo: “Potrebbe ...

Stazione spaziale cinese fuori controllo : “Per Tangong-1 è nata una rete di 4 Paesi europei : A scrutare il rientro incontrollato della Tiangong-1 è una rete di 5 telescopi cui 1 dell’Italia, 2 della Francia, 1 della Spagna ed uno della Germania. “È la prima volta che si attiva un coordinamento europeo ” di questo tipo per il rientro di satelliti e loro frammenti dallo spazio. A metterlo in evidenza sono state la Protezione Civile e l’Agenzia spaziale Italiana che oggi, rappresentate dal capo del Dipartimento ...

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo : solo 40 minuti prima si saprà dove cade : “solo 40 minuti prima dell’impatto” si potrà sapere dove arriveranno i detriti della Stazione spaziale cinese Tiangong-1, il rientro incontrollato è stimato ad oggi la mattina di Pasqua, domenica 1 aprile, alle 12,25 ora italiana e “con questo evento si apre un nuovo capitolo dì early warning” della popolazione. A evidenziarlo è stato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Ma, nel corso di un incontro ...

Stazione spaziale cinese in caduta potrebbe toccare l'Italia a Pasqua : Stazione spaziale cinese in caduta potrebbe toccare l'Italia a Pasqua La Protezione civile, in una circolare, scrive che il rientro di Tiangon 1 nell'atmosfera terrestre è previsto per domenica 1 aprile alle ore 11.25 italiane. Interessato il territorio nazionale a Sud dell’Emilia Romagna. Orbita costantemente ...

La Stazione spaziale cinese cadrà sulla terra l'1 aprile alle 10.25 : 'Rischi minimi per l'Italia' -