Station 19 | lacrime e fiamme per i pompieri eroi

(Di martedì 27 marzo 2018) Ho sempre avuto un rapporto di odio – amore con Shonda Rhimes e le sue creature. Così come non posso non amare Shonda per aver portato sul piccolo schermo Annalise Keating (Viola Davis in Le regole del delitto perfetto), non posso non sbuffare ogni volta che vedo l’ennesima tragedia con protagonista la più grande produttrice didella storia della televisione: Meredith Grey (Ellen Pompeo). Non appena la ABC ha annunciato la creazione di un nuovo spin-off di Grey’s Anatomy incentrato su una caserma di, ho iniziato a sbattere la testa contro il muro già immaginando le facce che Meredith avrebbe fatto ogni volta che un suo caro fosse finito tra le. Inoltre la figura deisi presta ad una maggiore dose di epicità e tragicità, il che alza tantissimo il rischio di personaggi caricaturali al limite del grottesco.19, questo il nome dello spin-off in ...