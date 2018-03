Stati generali dell' audiovisivo | ' Pronti a fare sistema per battere i nuovi big

Al Centro Pavesi la Consulta e gli Stati generali della Pallavolo italiana : ... , Marco Paolini , Allenatore e Consigliere Federale - Tecnici, , Massimo Righi , Amministratore Delegato Legavolley maschile, , Valter Borellini , Docente SdS Management dello Sport, e Davide ...

Sicilia : Federconsumatori parteciperà a Stati generali acqua : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Federconsumatori Sicilia parteciperà, giovedì 22 marzo, agli Stati generali dell'acqua in Sicilia. L'iniziativa, organizzata dalla Consulta per la Pace del Comune di Palermo in collaborazione con il Forum Siciliano dei movimenti per l’acqua ed i Beni Comuni, nell’ambit

Venerdì e sabato al Centro Pavesi la Consulta e gli Stati generali della Pallavolo italiana : L'evento, dedicato esclusivamente agli addetti ai lavori e ai dirigenti federali, sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione italiana Pallavolo a questo link QUI NEWS ...

Psi : respinte dimissioni Nencini - ora Stati generali riformismo : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – “La prima cosa da fare è convocare gli stati generali del riformismo italiano. Quando la sconfitta si trasforma in disfatta non c’è tempo da perdere”. è questo l’appello rivolto dai vertici del Psi al Pd, alle forze civiche ed ai partiti del centrosinistra, durante la riunione che si è tenuta oggi a Roma con la segreteria nazionale del Psi allargata ai segretari regionali del partito. ...

Al Villaggio per la Terra il Festival Educazione alla Sostenibilità e gli Stati generali dell’Ambiente dei Giovani : Un momento di grande festa, ma anche un’opportunità di confronto e di crescita per i Giovani sui temi della Sostenibilità ambientale e sociale: è il Festival Educazione alla Sostenibilità, che si terrà il 23 e il 24 aprile presso il Galoppatoio di Villa Borghese all’interno del Villaggio per la Terra 2018, la più grande manifestazione ambientale del Paese. Il Festival è organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ...

Disabilità - a Modica gli Stati generali degli Enti : Si riuniranno giovedì a Modica gli Stati generali degli Enti del distretto socio-sanitario n.45 per progettare il progetto "Dopo di Noi"

Cooperazione - al via Stati generali : ossigeno al futuro - : Novita' e futuro: Il mondo della Cooperazione Italiana' e' il titolo della due giorni di incontri che si terra' il 24 e il 25 gennaio a Roma Leggi Tutto " Cooperazione, migranti e non solo: 'Sviluppo ...

Contesto - offerta e sostegno : a Cuneo si programmano gli Stati generali delle politiche giovanili : Ma cosa significa fare politica per i giovani? "Il primo passo è coinvolgere la fascia di giovani che rimane fuori dalle politiche attive della comunità. Per farlo è giusto partire - ha sottolineato ...

Giovani e politica. Il Vallo di Diano presente a Roma agli 'Stati generali delle Politiche Giovanili' : Come riscontrato nei dibattiti, ormai la maggior parte dei Giovani non manifestano un interesse per l'attività politica e questo è un problema serio dal momento che noi Giovani siamo il futuro. ...