Stalking | arrestato il vicepresidente del Consiglio della Basilicata

Paolo Castelluccio - vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata - arrestato per Stalking : Il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Paolo Castelluccio, è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti di una donna e ora si trova in carcere. Domani - secondo quanto si è appreso - è prevista l'udienza di convalida dell'arresto eseguito ieri dalla Polizia. Castelluccio, eletto nel 2013 con la lista del Pdl, risulta iscritto al gruppo consiliare di Forza Italia ma durante la campagna ...

Como : arrestato a Mozzate 21enne per Stalking : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Nel pomeriggio di sabato 24 marzo, i Carabinieri della Stazione di Mozzate, in provincia di Como, hanno rintracciato un uomo, P.T., 21enne, di Meda, e lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di