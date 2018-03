Spotify punta a 100 milioni di abbonamenti per il 2018

Spotify punta a democratizzare il processo di sbarco in Borsa : ROMA Spotify punta a 'democratizzare' il processo di sbarco in Borsa, e annuncia il live streaming del suo investor day per il 15 marzo. L'evento online punta a sostituire il tradizionale road show che accompagna le initial public offering. Spotify ha scelto una modalità di quotazioni ...

Spotify scalda motori sbarco a Nyse - punta a 1 miliardo di dollari : Spotify scalda i motori per lo sbarco in Borsa. Il colosso della musica in streaming deposita alla Sec la documentazione per la quotazione al New Y...

Spotify scalda motori sbarco a Nyse - punta a 1 miliardo di dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...