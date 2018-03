Spia avvelenata | Mosca | espulsione diplomatici risultato ricatti Usa

Caso dell’ex Spia avvelenata - via 100 diplomatici russi. Due fuori dall’Italia. Mosca : Reagiremo : La Farnesina: fuori due spie. La decisione presa come risposta dopo l’avvelenamento a Londra dell’ex spia Skripal. Il Cremlino annuncia ritorsioni

Ex Spia russa avvelenata : sul caso Skripal - gli Usa e le loro colonie cercano lo scontro con Putin : Un centinaio di diplomatici russi espulsi da Usa, Europa e Canada. Ben due dall’Italia. Sono addirittura 14 gli Stati membri della Ue ad aver preso per adesso il provvedimento “come seguito” di quel che si è deciso al vertice Ue della settimana scorsa. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha asserito che “altre espulsioni non sono da escludere nei prossimi giorni e settimane”. Che dire? Incommentabile, si ...

Ex Spia russa avvelenata - May : espulsioni risposta forte contro Mosca : Il premier Theresa May parlando alla Camera dei Comuni ha affermato con forza il successo delle espulsioni ai danni dei diplomatici russi decise da "18 Paesi, fra cui 15 dell'Ue", in seguito al caso ...

Spia avvelenata in Inghilterra - Europa e Usa espellono più di 100 diplomatici russi : In Europa anche l’Italia e la Germania tra i Paesi che hanno ordinato il rientro in russia di funzionari russi ...

Spia avvelenata - Usa e Ue espellono diplomatici russi. Due dall'Italia - : La Farnesina ha comunicato la decisione con una nota. Espulsioni anche in altri Paesi europei e negli Stati Uniti, dove Trump ha chiuso il consolato russo a Seattle. I provvedimenti arrivano in ...

Spia avvelenata - l’Occidente risponde a Putin : diplomatici russi espulsi da Europa e Usa : Dopo le minacce, i fatti. Con un’inedita azione congiunta, Europa e Stati Uniti mandano un forte segnale a Mosca, considerata responsabile dell’avvelenamento dell’ex Spia russa Sergei Skripal, avvenuta in Gran Bretagna. Washington ha espulso 60 diplomatici russi e sulla stessa linea si sono mossi – con un annuncio simultaneo – quattordici Paesi Ue....

Ex Spia russa avvelenata - effetto domino in Europa e Stati Uniti : espulse decine di diplomatici russi. Due in Italia : Azione coordinata di 14 paesi europei e degli Stati Uniti contro la Russia: le ritorsioni diplomatiche a seguito del caso Skripal, ex spia russa transfuga nel Regno Unito avvelenata insieme alla figlia Yulia con un agente nervino, si allargano oltre i confini della Gran Bretagna. Se Londra nelle scorse settimane aveva già deciso l’espulsione di 23 diplomatici, oggi arriva l’effetto domino in 14 Paesi europei e negli Stati Uniti. ...

Ex Spia russa avvelenata - anche l’italia espelle due diplomatici russi : Donald Trump ha ordinato l’espulsione di 60 diplomatici russi e la chiusura del consolato russo di Seattle. L'articolo Ex spia russa avvelenata, anche l’italia espelle due diplomatici russi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ex Spia avvelenata - ambasciatore russo scrive a poliziotto avvelenato - : Alexander Yakovenko ha ribadito l'estraneità di Mosca nel caso di Sergei Skripal e sua figlia, contaminati con un agente nervino, e la volontà di cooperare con le autorità britanniche. Bloomberg: "...