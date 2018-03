Speciale infrastrutture | Sri Lanka | Colombo è il 13mo porto meglio interconnesso al mondo

Speciale infrastrutture : Italia-Kazakhstan - per Torebayev - ministero Economia - dialogo significativo a livello politico e imprenditoriale : Roma, 19 feb 18:15 - , Agenzia Nova, - Il dialogo politico ed economico fra Italia e Kazakhstan è molto significativo grazie ai frequenti contatti fra le autorità dei due paesi... , Les,

Speciale infrastrutture : Perù - per ministro Economia 'appalti bloccati per corruzione sono il 4 - 2 per cento del Pil' : Lima, 13 feb 18:30 - , Agenzia Nova, - Mantenere bloccati i progetti di infrastrutture peruviani implicati nella rete di corruzione tessuta dal costruttore brasiliano Odebrecht... , Brb,