Spazio | satellite cinese fuori controllo | alcuni pezzi forse sull' Italia

Spazio e terremoti : la Cina lancia satellite per rilevazioni elettromagnetiche : La Cina ha lanciato in orbita un satellite in grado di monitorare le radiazioni elettromagnetiche, generate dal movimento della crosta terrestre, utili per monitorare i terremoti. Il satellite rimarrà in orbita cinque anni e ed è in grado di registrare scosse di magnitudo superiore a 6. Il satellite fornisce quindi un nuovo approccio per la ricerca in campo sismico. L'articolo Spazio e terremoti: la Cina lancia satellite per rilevazioni ...

L’Italia dallo Spazio come non l’avete mai vista grazie al satellite Sentinel-3A [FOTO] : Il satellite Sentinel-3A ha a bordo una serie di sensori all’avanguardia che forniscono informazioni preziose per monitorare il pianeta che cambia, ma questa immagine è stata acquisita con la fotocamera per gli oceani e per la terraferma. Con una impronta a terra di 2.700 km, questo strumento fornisce immagini che possono includere diverse nazioni. Da est ad ovest, l’immagine comprende le isole della Corsica e della Sardegna nel Mar ...

Spazio - SpaceX mette in orbita il satellite Hispasat 30W-6 : Cape canaveral , askanews, - Lancio perfetto dalla base Nasa di Cape Canaveral per il razzo Falcon 9 che ha messo in orbita il satellite geostazionario Hispasat 30W-6, del peso di circa 6 tonnellate, ...

Italia e Cina più vicine nello Spazio - lanciato satellite Cses : lanciato con successo dalla base cinese Jiuquan satellite Launch Center, nel deserto del Gobi nella Mongolia Interna, il satellite Cses - China Seismo-Electromagnetic satellite per l'osservazione ...

Spazio : lancio satellite Cses - scambio di congratulazioni Mattarella-Xi Jinping : “Un importante successo ottenuto grazie agli sforzi congiunti di Cina e Italia“, che testimonia l'”eccellente tendenza di sviluppo” delle “relazioni sino-italiane“. Lo sottolineano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, in uno scambio di messaggi dopo il lancio avvenuto con successo, questa mattina nel deserto dei Gobi, del satellite Cses ...

Spazio : lanciato il satellite CSES - il cacciatore di indizi per i terremoti : Alle 8:51 (ora italiana) è stato lanciato con successo dalla base cinese Jiuquan satellite Launch Center, nel deserto del Gobi nella Mongolia Interna, il satellite CSES (China Seismo-Electromagnetic satellite) per l’osservazione della Terra, realizzato dall’Agenzia Spaziale Cinese (CNSA) con l’obiettivo di sviluppare su scala globale nuovi metodi per lo studio di fenomeni geofisici quali terremoti ed eruzioni vulcaniche. Uno degli strumenti di ...

Spazio : ritrovato il satellite NASA Image scomparso da 13 anni : L’astrofilo Scott Tilley, mentre scandagliava il cielo a caccia di segnali radio di satelliti spia, ha ritrovato il satellite della NASA Image (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration), progettato per l’osservazione della Terra, scomparso da ben 13 anni. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale dell’Agenzia spaziale statunitense, che ha stabilito un primo contatto attraverso 5 sue antenne. Lanciato nel 2000 ...

Spazio : 60 anni fa il lancio di Explorer-1 - il primo satellite statunitense : Quasi 60 anni fa, il 31 gennaio 1958, veniva lanciato da Cape Canaveral il primo satellite artificiale degli Stati Uniti: Explorer-1, la risposta nella corsa allo Spazio inaugurata dai sovietici con lo Sputnik-1 (il primo satellite della storia lanciato il 4 ottobre 1957) e lo Sputnik-2 (andato in orbita il 3 novembre 1957 con a bordo la cagnolina Laika). Explorer-1, progettato e costruito dal Jet Propulsion Laboratory, ha trovato le prove ...

Spazio - Ariane 5 : ‘catturato’ il satellite per portarlo sull’orbita giusta : Uno dei due satelliti lanciati nella notte dal razzo Ariane 5 e dei quali si erano persi inizialmente le tracce e’ stato ora ‘catturato’ dal centro di controllo della missione, che lo sta guidando verso la posizione orbitale corretta. Lo ha detto la compagnia Ses che lo gestisce. Il satellite SES-14, ha rilevato l’azienda, comunica con i centri di controllo, e’ in buona salute e tutti i suoi sottosistemi funzionano ...

Spazio : è un cubesat il primo satellite del Kenya - pronto per il lancio : Il cubesat keniano 1U “1KUNS PF” (1st Kenyan University Nano satellite – Precursor Flight), primo selezionato nell’ambito del programma “KiboCube” di UNOOSA JAXA, è stato consegnato all’Agenzia Spaziale Giapponese ed è adesso allo Tsukuba Space Centre, pronto per essere trasferito sulla Stazione Spaziale Internazionale e poi rilasciato in orbita dal modulo giapponese durante la prossima primavera. Alle procedure e alla successiva cerimonia ...

Spazio : il satellite Fermi vince per la quarta volta il Bruno Rossi Prize : quarta “statuetta” per Fermi Gamma-ray Space Telescope. Il satellite della NASA, dedicato allo studio delle radiazioni più energetiche dell’universo, e che conta su una fondamentale partecipazione italiana, con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è stato insignito per la quarta volta del Bruno Rossi Prize. Occasione per darne annuncio, come di consueto, ...