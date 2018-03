Spazio | il tour dell’astronauta Paolo Nespoli si chiude con la visita ai piccoli pazienti

meteoweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) Al termine di ogni missione spaziale gli astronauti compiono un, toccando le maggiori città o i centri di ricerca che hanno collaborato alla realizzazione del volo, per condividere con il pubblico o con gli addetti ai lavori le esperienze vissute in orbita. Ancheastronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha volato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) ha iniziato un viaggio in alcune grandi città per raccontare la sua avventura tra le stelle. Ilsi concluderà nel pomeriggio di giovedì 29 marzo quandosarà impegnato in una missione speciale: l’incontro con idei reparti di Oncologia pediatrica e di Neurochirurgia infantile della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS di Roma. Con loro, i loro familiari e altri degenti del ...