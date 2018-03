Spagna : Gruppi Lega e Zaia Presidente - no ai prigionieri politici : Venezia, 27 mar. (AdnKronos) – Sull’arresto di Carles Puigdemont, arriva dal Veneto la solidarietà dei Gruppi della Lega Nord e Zaia Presidente : ‘Solidarietà a Puigdemont. Sì alla democrazia no al governo dei manganelli e dei prigionieri politici ”. La dura condanna giunge appunto dai Gruppi Lega Nord e Zaia Presidente che, nella giornata di oggi, prima della seduta di Consiglio, hanno esposto uno striscione recante la ...

Basket femminile - Mondiali 2018 – Sorteggiati i gironi : gruppi abbordabili per le favorite USA e Spagna : Sono stati Sorteggiati i gironi dei Mondiali 2018 di Basket femminile che si disputeranno a Tenerife (Spagna) dal 22 al 30 settembre. L’Italia purtroppo sarà assente dopo aver perso l’incontro decisivo durante gli ultimi Europei. Le 16 squadre partecipanti sono state divise in quattro gironi. Gli USA sono naturalmente i grandi favoriti: le Campionesse Olimpiche sono state inserite in un girone molto semplice con Lettonia, Senegal e ...