Spaccio di droga | 20enne nei guai

Ragusa : Spaccio di droga - sgominata banda di albanesi (2) : (AdnKronos) - Sono, infatti, scattati servizi di pedinamento, osservazione e intercettazioni telefoniche che hanno permesso di ricostruire il giro d'affari della banda, formata da sei persone tutte di origini albanesi a eccezione di un italiano, che operava tra Casuzze e di Marina di Ragusa. Come at

Ragusa : Spaccio di droga - sgominata banda di albanesi : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Una banda di spacciatori albanesi di droga è stata smantellata dalla Polizia a Ragusa. Le porte del carcere si sono spalancate per Ismet Totraku, 32 anni; Dashnor Tosku, 29 anni anni; ed Elis Rustami, 27 anni. Tutti dovranno rispondere di traffico di sostanze stupeface

Roma : Spaccio droga a San Basilio - 2 arresti : Roma: Faceva da vedetta e promoter per i due cugini pusher – Roma – Non aveva solo il compito di sorvegliare e avvisare la presenza... L'articolo Roma: Spaccio droga a San Basilio, 2 arresti proviene da Roma Daily News.

Roma : Carabinieri arrestano 3 ragazzi per detenzione di droga e Spaccio : Roma – 3 arresti per detenzione e spaccio di droga Roma – Tre ragazzi di età compresa tra i 19 e i 21 anni sono... L'articolo Roma: Carabinieri arrestano 3 ragazzi per detenzione di droga e spaccio proviene da Roma Daily News.

Droga - promozione con volantinaggio : l'insolito Spaccio della famiglia di pusher Video : Una cosa mai vista né sentita prima d'ora in nessuna piazza di #spaccio. Un nucleo familiare composto da tre pusher, marito, moglie e fratello di lui che non si limitava a spacciare #Droga, ma distribuiva volantini con offerte promozionali, proprio come quelle dei supermercati. I tre erano assolutamente sicuri del fatto loro, evidentemente incuranti della possibilita' di essere scoperti e arrestati. Addirittura si erano dati il nome d'arte con ...

Spaccio di droga e ricettazione - due arresti : Nell'ambito del piano straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Questore della Provincia di Cosenza dott. Giancarlo Conticchio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ...

Spaccio di droga e ricettazione - due arresti : Nell'ambito del piano straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Questore della Provincia di Cosenza dott. Giancarlo Conticchio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ...

“Spaccio di droga”. Arrestato attore di Gomorra. E non è il primo - la chiamano “maledizione” : Continua la maledizione di Gomorra. La pellicola, tratta dal best sellers di Roberto Saviano, ha infatti stabilito un nuovo record. Nessuna statuetta, premio postumo o incassi da primato. Piuttosto un brutto caso di cronaca che vede protagonista uno degli attori. A quanto si apprende infatti tra i 9 destinatari di provvedimenti cautelari eseguiti questa mattina dai Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Stella ...

Spaccio di droga a Scampia - in manette anche l'attore di Gomorra Salvatore Russo detto"Totoriello" : Russo era stato già arrestato il 26 novembre 2016 nel corso di un blitz dei Carabinieri sempre nelle 'Case dei puffi', colto in flagranza mentre fungeva da vedetta ordinando i tossicodipendenti in attesa per l'acquisto delle dosi di eroina o cocaina

Spaccio in società - tre arresti : la droga in una cassaforte interrata : MELITO. Spaccio in società, carabinieri arrestano 3 uomini e sequestrano 309 dosi. Giuseppe Napoletano, un 35enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, Modestino Aruta, 44enne di Napoli già noto ...

Spaccio di droga : i carabinieri arrestano vedova di camorra : Veronica Mazzanti, 35enne, di pianura, vedova di Carmine Pesce, ucciso in un agguato di camorra il 26 febbraio 2004, è stata sorpresa dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli a ...

Roma : detenzione e Spaccio di droga. Due arresti : Roma – arrestati 2 giovani italiani per detenzione e spaccio di droga Roma – Due giovani italiani sono stati ammanettati dai Carabinieri della Compagnia di... L'articolo Roma: detenzione e spaccio di droga. Due arresti proviene da Roma Daily News.

Traffico e Spaccio di droga a Roma est 39 arresti : Nuovo blitz antidroga nella Capitale. La maxi operazione è stata condotta dai Carabinieri a Roma. In totale sono state arrestate

Roma : gestivano lo Spaccio di droga nei locali del centro - 21 arresti : Il capo dell'organizzazione, arrestato alcuni mesi fa, continuava a gestire gli affari dai domiciliari - gestivano lo spaccio di cocaina in alcuni locali storici di via veneto, nel cuore di Roma e ...