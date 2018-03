“Sorridi | ora scatto” Il selfie dell’orrore | dietro questa foto di due uomini felici e

caffeinamagazine

: RT @tumblr_ita: 'Sei cambiata. Prima parlavi dei tuoi problemi, piangevi ma almeno ti sfogavi. Ora ti tieni tutto dentro. Sei assente, non… - _Gra98_ : RT @tumblr_ita: 'Sei cambiata. Prima parlavi dei tuoi problemi, piangevi ma almeno ti sfogavi. Ora ti tieni tutto dentro. Sei assente, non… - Alessandrozaga6 : Oggi é venuta ancare una persona solare e perbene affettuosa con il prossimo,mancherà il tuo sorriso ora sorridi ag… - stepupp43 : @Raiofficialnews @Ballando_Rai Dolore grande. Uno di noi..generazione degli anni 60..grande sensibilità, pacatezza… -

(Di martedì 27 marzo 2018) L’immagine di duedi mezza età a bordo di un’auto, uno al volante e l’altro seduto accanto. Unapparentemente banale, di quelli che vediamo a centinaia ogni giorno appena mettiamo piede in un social. Ela quale si nascondeva però un orrore incredibile, disumano, finendo per diventare una delle prove di un caso che ha scioccato il web. A raccontare la vicenda è il Mirror: le due persone immortalate dal telefonino di turno sono Stephen Unwin di 40 anni e John McFall di 51. Poco prima dell’autoscatto incriminato, i due avevano torturato una giovane donna di origini vietnamite, una mamma 28enne di nome Quyen Ngoc Nguyen, per poi bruciarla viva. A quel punto hanno svuotato le sue carte di credito da uno sportello automatico e hanno poi occultato il corpo in quello che a loro giudizio era un luogo sicuro, un campo in mezzo al nulla. Tutto è ...