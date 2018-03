Sorpresa Trump - gradimento al top degli ultimi 11 mesi : Retorica non così distante dalla realtà delle cose, a ben guardare i numeri che fa registrare l'economia a stelle e strisce. E così, mentre il circuito mediatico si arrovella attorno ai dossier più ...

Usa - Trump a Sorpresa sulla lobby delle armi : 'Legge bipartisan'. Walmart vieta la vendita agli under 21 : Dopo la sparatoria del 14 febbraio alla Parkland High School in Florida, dove sono morte 17 persone, l'azienda ha rivisto la sua politica in questo settore e ha 'deciso di alzare il limite di età per ...

Fiorello telefona a Sorpresa : "Prossimo anno il Papa e Melania Trump" : Tutti attendevano il ritorno di Fiorello questo sabato. E alla fine, Fiorello è tornato, al telefono, come Laura Pausini nella prima serata del Festival. L'artista sicialiano è intervenuto a sopresa ...

Ai Grammy Awards a Sorpresa spunta Hillary Clinton : e legge un brano di "Fire and Fury" contro Trump : L'ex candidata alle presidenziali americane e' stata l'ultima di una serie di personaggi famosi in un video preregistrato: volti noti che, secondo James Corden, il conduttore della serata, stavano facendo un provino per un audiolibro tratto dal successo editoriale. Nel libro Bannon accusa Trump anche di aver partecipato ad un incontro con una delegazione russa durante la campagna elettorale nella Trump Tower