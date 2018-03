Sorpresa Juventus | Allegri ritrova Cuadrado

Paulo Dybala/ Juventus - “convocato” da Maria De Filippi per una Sorpresa (C'è posta per te) : Ospite a C'è posta per te da Maria De Filippi, Paulo Dybala svela il suo lato nel sociale: sono numerose le iniziative di beneficenza e solidarietà che lo hanno visto schierato in prima fila(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:05:00 GMT)

JUVENTUS - HIGUAIN/ Andujar a Sorpresa : "So quanto ha sofferto a Napoli" : JUVENTUS, HIGUAIN: il Pipita ha parlato del momento di straordinaria forma svelando anche che in passato aveva pensato di smettere. Intanto si prepara per affrontare l'Italia di Di Biagio.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:50:00 GMT)

Sorpresa Juventus : il comunicato dall’infermeria cambia lo scenario per il derby : “Gruppo al completo, fatta eccezione per Andrea Barzagli; Blaise Matuidi e Juan Cuadrado, che hanno proseguito nel proprio programma personalizzato di allenamento”. Questa rivelazione da parte della Juventus attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale in giornata, apre ad uno scenario inatteso sino a qualche ora fa. Di un Mandzukic in ripresa si sapeva già, ma a quanto pare anche Khedira potrebbe partecipare al derby di ...

Juventus Tottenham/ Allegri a Sorpresa : pronta una formazione iper offensiva : Juventus, parla Allegri: “Non so chi sostituirà Matuidi, si decide tutto al ritorno, non bisogna prendere gol”. Il Conte Max ha parlato in vista della sfida di Champions di questa sera(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Juventus - Chiellini : 'Il rinnovo arriverà a breve - nessuna Sorpresa' : ROMA - Il futuro di Chiellini è ancora alla Juve . 'A breve rinnoveremo - dice il difensore bianconero ai microfoni di Sky Sport 24 - non ci saranno sorprese. In dirittura? Sì, solo il momento per far riposare i dirigenti che ora sono impegnati nel mercato'. Tutto sulla Juve CAMPIONATO - In campionato ormai è una corsa ...

Calciomercato Juventus - obiettivo a Sorpresa : ecco Ferreira Carrasco : TORINO - Una pista a sorpresa per la Juve . Con Cuadrado che rischia un lungo stop e un intervento per la pubalgia e dopo aver sondato il Sassuolo per Politano(conteso con il Napoli), la società ...

Calciomercato Juventus/ News - Balotelli gratis a giugno a Sorpresa? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: si profila un altro colpo interessante per i bianconeri che potrebbero acquistare a sorpresa Balotelli.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:47:00 GMT)

Calciomercato Juventus - scambio a Sorpresa con il Manchester United? Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questa sessione invernale; la dirigenza bianconera sta cercando un centrocampista di qualita' e sta per chiudere per Emre Can, talentuoso centrocampista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore di origini turche dovrebbe firmare l'accordo con la Juventus a breve e dovrebbe arrivare al termine della stagione a parametro zero. Stando a quanto riportano i media britannici, l'intesa sarebbe ...

Calciomercato Serie A : ore decisive per Rafinha - Sorpresa Pereira - offerta del Sassuolo alla Juventus - Ultime Notizie Flash : Il Calciomercato della Serie A continua, ore calde per l'Inter che aspetta la risposta di Rafinha e del Barcellona. La Juventus mette le basi per il mercato di giugno mentre la Cina continua a ...