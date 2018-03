Sony Xperia XZ2 Premium potrebbe arrivare con Android P e con un display 4K in 18 | 9

Recensione Sony Xperia XZ2 Compact : piccolo e concreto - un top di gamma dentro : Abbiamo provato Sony Xperia XZ2 Compact, un piccolo gioiellino con cuore da top di gamma. E' una proposta unica nel suo genere che strizza l'occhio a tutti coloro che cercano dimensioni compatte senza rinunciare alla qualità, eccolo nella nostra Recensione. L'articolo Recensione Sony Xperia XZ2 Compact: piccolo e concreto, un top di gamma dentro proviene da TuttoAndroid.

In estate potrebbe arrivare il Sony Xperia XZ2 Tablet da 8 e 10 pollici : Stando alle ultime indiscrezioni, Sony starebbe lavorando ad un nuovo Tablet da lanciare nel corso della prossima estate: si tratta di Sony Xperia XZ2 Tablet

Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life - Sony Xperia L2 - Lenovo Moto Z - NVIDIA SHIELD Tablet - Nokia 3 - Xiaomi Mi A1 - Samsung Galaxy A5 (2016) - A8 (2018) - S8 e S8 Plus : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per HTC U11 Life, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

I Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact dual SIM avranno una soluzione ibrida : Sony utilizzerà slot SIM ibridi per le varianti dual-SIM dei suoi nuovi top di gamma Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Scopriamo tutti i dettagli

Nuove patch di sicurezza per BQ Aquaris X e X Pro - Sony Xperia XZ Premium - XZ1 Compact - XA2 e L2 : Nuova serie di aggiornamenti per alcuni smartphone Sony e BQ, che ricevono le patch di sicurezza di Google. Non tutti i dispositivi interessati ricevono […]

Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact : autonomia e tempi di ricarica a confronto con gli altri top di gamma : Lo staff della Webzine Phone Arena ha deciso di sottoporre ad un test sull'autonomia e sui tempi di ricarica anche i Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact

Sony rilascia l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Xperia XA1 - XA1 Plus e XA1 Ultra : Sony ha finalmente cominciato a rilasciare in Europa l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Xperia XA1, Xperia XA1 Plus e Xperia XA1 Ultra. Allora siete curiosi di sapere in dettaglio quali sono le novità introdotte dall'update?

Sony Xperia XZ2 e Xperia XA2 supportano i seamless update : Per i Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact oltre che per Xperia XA2 e XA2 Ultra arriva il supporto ai seamless update. Sony ha deciso così di seguire le orme già tracciate mesi or sono dai Google Pixel, introducendo una funzionalità molto apprezzata sebbene poco supportata che rende gli aggiornamenti per gli smartphone più rapidi e meno soggetti a problemi.

Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact illustrati in alcune domande e risposte : Sony pubblica delle FAQ provenienti da un'intervista subito seguente alla presentazione tenutasi al Mobile World Congress 2018. C'è perfino il designer di Sony che mette a nudo alcune questioni degli ultimi nati dell'azienda giapponese. Si parla in soldoni di design, di fotocamere e di scelte varie relative ai nuovi Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact.

Preordina Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact e ricevi in regalo le cuffie wireless WH-1000XM2 del valore di 400 euro : Sony regala le cuffie wireless WH-1000XM2 se preordini i nuovi smartphone Android Xperia XZ2 e XZ2 Compact. Sarà sufficiente Preordinare in negozio o online per ricevere le cuffie Wifi dal valore di 400 euro Sony vi regala 400 euro di cuffie wifi con cancellazione del rumore se Preordinate i nuovi Xperia XZ2 I nuovi smartphone Sony, […]

Nuovi smartphone all'orizzonte : si tratta di Sony Xperia XZ2 Pro - Samsung Galaxy A6 e J7 (2018)? : Sony Xperia XZ2 Pro, Samsung Galaxy A6 (2018) e Samsung Galaxy J7 (2018) potrebbero essere in arrivo tra qualche mese: ecco qualche dettaglio sulle caratteristiche tecniche dei tre presunti smartphone e i punteggi su GeekBench dei due sud-coreani.

Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact/ Partono le prenotazioni : assente il jack audio - ecco perché : Sony Xperia Xz2 presto disponibile: fino al 5 aprile possibile la prenotazione, in regalo un paio di cuffie Sony WH-1000XM2 dotate di funzione di soppressione del rumore ambientale

