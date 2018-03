Son del Tottenham deve lasciare il calcio? Molto dipende dai prossimi mondiali

Camila Cabello - nuova Miss Record della musica : «Ma non Sono una popstar» : L’8 porta bene. Tante popstar diventate «pesi massimi» delle classifiche sono state lanciate proprio negli anni che finiscono in otto. Nel 1988 esplose Kylie Minogue, nel 1998 toccò a Britney Spears, il 2008 fu l’anno di Lady Gaga. Ora è il turno di Camila Cabello, e se al suo nome scrollate le spalle con una certa indifferenza, è meglio che vi soffermiate su alcuni dati relativi al suo album di debutto, Camila, e al primo singolo, ...

“Maestra - sai che papà…”. E lei lo contatta subito. Una volta svelato quel segreto che il piccolo non riusciva più a nascondere - la vita della sua famiglia cambia di colpo : “Non ci Sono parole per ringraziarla” : Storie uniche. Talmente speciali e commoventi che, purtroppo, se ne sentono poche. Ma quando si avvera ‘il miracolo’ non si può fare a meno di renderle note, perché è sempre emozionante scoprire che, di colpo, certe vite possono virare verso la felicità. E la gratitudine incondizionate, perché di questo si tratta. Un asilo, un piccolo alunno, Camden, 4 anni, e un’insegnante, Nancy Bleuer. Tutto ha inizio quando la ...

Belgio - Nainggolan lascia il ritiro per motivi perSonali. Torna a disposizione del Ct : Radja Nainggolan , centrocampista belga e della Nazionale, non era presente all'allenamento di rifinitura della sua nazionale in vista dell'amichevole del 27 marzo contro l'Arabia Saudita. Nessun caso,...

Parigi - reduce della Shoah uccisa in casa. La Procura : “Il movente è l’antisemitismo”. Due perSone fermate : Sfuggita ai rastrellamenti nel 1942, morta a 85 anni nell’incendio della sua abitazione di Parigi. Anzi: uccisa. Per la Procura della capitale francese, infatti, è l’antisemitismo il movente dell’uccisione di Mireille Knoll, superstite della Shoah, trovata bruciata nel suo appartamento venerdì scorso. Per il delitto sono in stato di fermo due persone. Sul corpo dell’anziana, sono state riscontrate ferite da coltello. Secondo ...

Cara Delevingne e Paris JackSon Sono fidanzate? : Cara Delevingne e Paris Jackson si frequentano da molto tempo, ma non hanno mai confermato di avere una relazione sentimentale . Eppure, la nota modella e attrice e la figlia di Michael Jackson sono ...

F1 - Mondiale 2018 : Red Bull deludente a Melbourne. Avvio migliore rispetto a un anno fa ma Ferrari e Mercedes Sono ancora davanti : Era data da tutti come la sorpresa principale in vista del primo appuntamento della stagione, con quel famoso pacchetto aerodinamico che doveva fornire alla RB14 un guadagno di due, tre decimi, e invece la Red Bull è finita dritta tra le delusioni del GP d’Australia. Certo, analizzando il risultato l’Avvio è nettamente migliore rispetto al 2017, quando solo Max Verstappen riuscì a concludere la gara dopo essersi beccato oltre un ...

L'angoscia di Alain Delon/ “Gli amici di un tempo Sono morti : e per diventare un eroe toccherà pure a me..." : Alain Delon ha raccontato nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa dei suoi amori, ma anche del periodo in cui ha vissuto in strada e del suo rapporto con la vecchiaia e la morte(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:19:00 GMT)

Roma - AlisSon/ Monchi e Di Francesco lo blindano - ma gli occhi del calciomercato Sono su di lui : Roma, Alisson: il portiere continua ad essere involontariamente al centro del calciomercato anche se Eusebio Di Francesco e Monchi lo blindano. Intanto incombe la sfida contro il Barcellona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:08:00 GMT)

Roma - Atef Mathlouthi : "Vi denuncio - non Sono terrorista!"/ La moglie del tunisino : "Vogliono distruggerci..." : Roma, tunisino ricercato "Non sono un terrorista, vi denuncio!": il 41enne Atef Mathlouthi rompe il silenzio e chiarisce a Chi l'ha visto la sua posizione. Revocata allerta nella Capitale(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:08:00 GMT)

Il giallo dell'imprenditore di Soncino scomparso in Turchia - il padre : "Non è una fuga" : Nessuna traccia del 33enne da quando il 12 marzo è sbarcato a Istanbul. Il padre ha partecipato alla versione turca di 'Chi l'ha visto' per cercare testimoni

“Sono devastata - scusate”. Laura Pausini in lacrime per Fabrizio Frizzi : le immagini della cantante - straziata - che hanno commosso i fan. E quel suo augurio speciale di fronte al quale è difficile non emozionarsi : Una notizia che ha commosso l’Italia intera quella della morte di Fabrizio Frizzi, conduttore amatissimo dal pubblico per la sua simpatia mai sopra le righe, la sua grande educazione, la capacità di far sorridere e appassionare con una televisione molto in contrasta con quella urlata e polemica che troppo spesso anima i palinsesti. A dare l’annuncio della sua scomparsa, a 60 anni, la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i ...

Mangiano e poi danno di matto per non pagare il conto : "Sono professionisti dello scrocco" : I titolari del "Là Di Galas", osteria di Codroipo (Udine), non hanno dubbi: si trattava di veri e propri professionisti dello scrocco. Partiamo dai fatti, riportati da UdineToday: domenica...

Primavera a Milano per Nick RobinSon : le foto dell'attore in città : ... e arrivando alla conclusione che Mr Robinson ha presenziato al Gran Ballo delle Cinque Giornate , andato in scena Domenica 25 Marzo presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano. ...

Calcio - Claudio Ranieri : “Io CT dell’Italia? Non Sono né fuori né in corsa. Balotelli? Merita una chance. Sui giovani…” : Claudio Ranieri è uno degli allenatori in lizza per ricoprire il ruolo di CT della Nazionale Italiana di Calcio. Il romano, ora alla guida del Nantes dopo aver vinto la Premier League con il Leicester, ha candidamente ammesso di non essere stato chiamato da nessuno: “Quello che vorranno decidere, decideranno. Io ho un contratto con Nantes, se mi dovessero chiamare, parlerei col mio Presidente. Non mi sento né in corsa, né fuori”. A ...