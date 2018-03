Sole sulla Penisola | ma venerdì e sabato nuovo maltempo | A Pasqua nuovamente bel tempo

Nuovi “occhi” sulla Stazione Spaziale : arriva Tsis-1 - studierà l’influenza del Sole sulla Terra : Dal 1978 ad oggi, sono nove i satelliti hanno osservato gli effetti del Sole sul nostro pianeta. L’ultimo “collezionista” di dati è il Total and Spectral Solar Irradiance Sensor (Tsis-1), il nuovo strumento targato Nasa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, diventato ufficialmente operativo. Lo strumento – spiega Global Science – studierà l’influenza del Sole sulla Terra, lo strato di ozono, l’atmosfera, gli ecosistemi e i ...

Un posto al Sole - bufera sulla soap opera di Rai Tre : “Un posto al sole”, la celebre e seguitissima soap opera in onda tutti i giorni su Rai Tre è finita, in queste ore, nell’occhio del ciclone e stavolta non per i suoi contenuti né tantomeno per un gossip su uno degli attori che prestano il volto ai tormentati abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. A lanciare accuse al vetriolo verso la serie partenopea trasmessa da oltre vent’anni, è stato l’attore Lorenzo Crespi. Vediamo cosa ha detto. Le ...

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna di U&D : rivelazioni sulla loro storia : Uomini e Donne, Soleil Sorgè e Cartasegna: come procede la storia Soleil Sorgè è tornata a parlare della sua storia d’amore con Marco Cartasegna, dopo la fine del rapporto con Luca Onestini lasciato in diretta nazionale durante la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Tre personaggi che hanno condiviso l’esperienza del trono classico di Uomini e Donne: Marco e Luca nel ruolo di tronisti, mentre Soleil come ...

UN POSTO AL Sole/ Peppino è innocente? Proseguono le indagini sulla morte di Salvo (anticipazioni 14 febbraio) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 14 febbraio: Proseguono le indagini sulla morte di Salvo e Peppino sembra libero da qualsiasi coinvolgimento nel delitto.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:08:00 GMT)

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 Febbraio 2018 : i sospetti di Giovanna sulla morte di Salvo Prisco : Il fatto che il decesso sia avvenuto proprio quando il giovane si era finalmente deciso a testimoniare contro il padre, metterà in allarme la donna.

Nintendo Switch : un gruppo hacker è riuscito a installare il sistema operativo Linux sulla conSole : Stando a quanto riportato da Nintendolife, il gruppo hacker, noto con il nome Fail0verflow, è riuscito ad installare il sistema operativo Linux all'interno di Nintendo Switch.A quanto pare il team avrebbe sfruttato un exploit di sistema che Nintendo non riuscirà a riparare nemmeno con futuri update del firmware e riuscire a far girare Linux su Switch significherebbe l'apertura della strada alla possibile installazione di app esterne e ...

Maltempo Lazio : soppressi collegamenti con le iSole Pontine - Appia chiusa per alberi sulla carreggiata : A causa delle condizioni meteo avverse, oggi non saranno effettuate le corse Laziomar Formia-Ponza delle 09.00, Ponza-Formia delle 16.00 e Ventotene-Formia delle 15. Inoltre, su richiesta del comune di Ponza, la corsa Formia-Ponza delle 14.30 di domani sarà effettuata via Ventotene. Questa mattina erano state soppresse anche le corse Ventotene-Formia delle 6,45 e Formia-Ventotene delle 9.15, Ponza-Formia delle 7.45 e Formia-Ponza delle 9. Sempre ...

Vacantiandu. "Il Sole all'improvviso" : messaggio di solidarietà e sulla "terra dei fuochi" : sole cerca di affrettare l'iter del riconoscimento perché le rimane poco da vivere, ma prima di lasciare questo mondo vuole bonificare l'area contaminata dove ha contratto la malattia e salvare delle ...