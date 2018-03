Siria | Onu; Haley attacca Russia | cinica su cessate fuoco

Siria - allarme Onu : scudi umani ad Afrin : 0.10 Le Nazioni Unite denunciano che i civili nella città di Afrin, enclave curda nel nord della Siria, non possono fuggire dai combattimenti e vengono utilizzati come "scudi umani'. Ad Afrin combatte la Turchia contro la milizia curda, sostenuta dagli Stati Uniti, che Ankara considera un gruppo terroristico Migliaia in fuga,20mila per gli attivisti,40mila per l'Onu,da Goutha Est, enclave ribelle vicino a Damasco che il governo ...

Siria - nella Ghouta si continua a morire : all'Onu nuova bozza Usa per la tregua : Nuovo tentativo della comunità internazionale per fermare l'offensiva del regime Siriano contro la roccaforte dei ribelli alla periferia di Damasco. La risoluzione per il cessate il fuoco passata al consiglio di Sicurezza Onu del 24 febbraio è rimasta di fatto disattesa

Siria - si arrende anche l’Onu : “Mille morti in 20 giorni - corpi in putrefazione negli edifici” : Siria, si arrende anche l’Onu: “Mille morti in 20 giorni, corpi in putrefazione negli edifici” Sajjad Malik, il rappresentante in Siria dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati, è entrato con un convoglio nella Ghouta orientale e ha descritto la drammatica situazione umanitaria degli abitanti intrappolati nell’enclave ribelle. Dal 18 febbraio sono oltre 1.000 i morti. […] L'articolo Siria, si arrende anche l’Onu: “Mille morti in ...

Siria - convoglio umanitario Onu entrato nella regione di Ghouta : Un convoglio umanitario dell'Onu, composto da 13 camion, è riuscito a entrare a Ghouta, la regione a est di Damasco nei giorni scorsi al centro di intensi bombardamenti. Lo riporta la Bbc, citando ...

Siria - Consiglio Onu : rispettare tregua : 22.15 Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha chiesto l'applicazione del cessate il fuoco in Siria, ignorato da dieci giorni. Nel corso della riunione ha anche ipotizzato un possibile ruolo dell'Onu per far uscire dalla Ghouta orientale elementi "terroristi".Lo hanno fatto sapere fonti diplomatiche. Nell'incontro a porte chiuse, i membri del Consiglio hanno chiesto in modo "unanime" che un altro convoglio umanitario possa "raggiungere ...

Siria - l'Onu : "Il regime di Assad sta preparando un'altra apocalisse" : Almeno 700 combattenti filoregime, appartenenti a milizie afgane, palestinesi e Siriane, sono stati inviati nella zona, per rafforzare ulteriormente l'assedio intorno all'enclave ribelle. I 15 membri del Consiglio di sicurezza...

Siria - Onu : 'Consentire agli aiuti un accesso sicuro nella Ghouta' : E' sempre più emergenza in Siria, nell'enclave della Ghouta est, ancora sotto assedio. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres esprime la sua "preoccupazione" per i continui attacchi sul ...

Siria : Onu - decine di morti in raid Russia e Coalizione Usa : ROMA - Nei mesi scorsi la Russia e la Coalizione a guida Usa "sono responsabili dell'uccisione di decine di civili in Siria", dove Damasco ha "usato almeno tre volte gas tossici in attacchi nel Ghuta ...

Kim jong-un vorrebbe "normalizzare" i rapporti con gli USA . Il leader nordcoreano sarebbe disposto a sospendere i test missilistici e nucleari, secondo quanto riportato da Seul.

Siria - riunione urgente Consiglio Onu : 18.02 Il fallimento della tregua umanitaria decisa 10 giorni fa dal Consiglio di Sicurezza Onu sarà discussa domani in una riunione urgente,chiesta da Francia e Gran Bretagna.Dall'enclave ribelle di Ghuta Est circondata dalle forze russo Siriane è stato offerto anche ai miliziani armati di lasciare la città assieme ai civili:"I ribelli stanno vagliando la proposta"dicono i russi. L'Onu intanto accusa sia la coalizione a guida Usa sia quella ...

Siria : Onu - decine morti raid russi e Usa : ANSA, - ROMA, 6 MAR - Nei mesi scorsi la russia e la Coalizione a guida Usa "sono responsabili dell'uccisione di decine di civili in Siria", dove Damasco ha "usato almeno tre volte gas tossici in ...