Simone Barbato Valeria Marini per dimenticare Elena Morali? L' Isola dei famosi 2018

Amaurys Perez ha avuto un malore/ Il rapporto con Simone Barbato e le critiche di Rosa (Isola dei Famosi 2018) : Sull'Isola dei Famosi 2018, Amaurys Perez sta iniziando a risentire delle difficili condizioni: lo sportivo ha avuto un malore. Rosa Perrotta ha dei dubbi sulle sue vere intenzioni.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:04:00 GMT)

Isola dei Famosi - passione tra Simone Barbato e la Marini : 'Valeria ti voglio - mi piaci da impazzire' : Sembra che Simone Barbato , 38 anni, non sia rimasto indifferente all'arrivo sull'Isola di Valeria Marini , 50 anni. Il naufrago, infatti, ha rivelato in un confessionale: 'Esteticamente come fa a non ...

“L’ha spalmata tutta”. Isola dei Famosi super hot. Valeria Marini è appena arrivata e ha già messo i naufraghi a soqquadro. Dopo Simone Barbato un altro concorrente cade nella sua rete e sulla spiaggia sono scintille : Valeria Marini è appena arrivata all’Isola dei Famosi e ha già portato una ventata di novità. I naufraghi si sono fatti tutti intorno a lei e qualcuno non è proprio riuscito a resistere al sua fascino, ma non sono mancati neanche i momenti di attrito, insomma la sexy diva ha saputo ritirare su le sorti di un reality che fino ad ora è stato abbastanza problematico. Così l’atmosfera si è fatta decisamente bollente e neanche l’algido ...

Isola dei Famosi - Simone Barbato accusa Jonathan : “È uno stratega” : Isola dei Famosi, Simone Barbato contro Jonathan: “È proprio uno stratega” Il rapporto instauratosi tra Jonathan Kashanian e Simone Barbato sembra sempre più vacillare all’Isola dei Famosi. Al ritorno da una delle prove settimanali, infatti, i due naufraghi hanno avuto una discussione, iniziata proprio da Simone. Il mimo di Avanti un Altro, parlando dell’arrivo di […] L'articolo Isola dei Famosi, Simone Barbato ...

Isola dei Famosi - Simone Barbato sbotta : “Jonathan è stratega” : Simone Barbato critica Jonathan Kashanian a L’Isola dei Famosi Poco fa è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata settimanale del daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa circostanza Valeria Marini, dopo pochi giorni passati in Honduras, ha già avuto la sua prima discussione. Con chi? Con Alessia Mancini. Difatti la bionda showgirl è sbottata, asserendo di non sopportare più gli atteggiamenti della Mancini, ritenendola ...

VALERIA MARINI TRA Simone Barbato E JONATHAN/ Isola dei Famosi 2018 - gli uomini pazzi di lei e la Cipriani... : VALERIA MARINI tra SIMONE BARBATO e JONATHAN all'Isola dei Famosi 2018: massaggi hot e dichiarazioni d'amore bollenti per la showgirl da parte dei due naufraghi.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:21:00 GMT)

Simone Barbato E VALERIA MARINI - ISOLA DEI FAMOSI 2018/ La bionda : “Secondo me recita un po’” : SIMONE BARBATO e VALERIA MARINI vicini all'ISOLA dei FAMOSI 2018: il naufrago dichiara il suo interesse alla showgirl, in Honduras, nasce una nuova ed improbabile coppia?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:50:00 GMT)

Isola dei Famosi - Franco Terlizzi e Simone Barbato litigano : l’ex pugile perde le staffe : Franco Terlizzi e Simone Barbato litigano all’Isola dei Famosi: l’ex pugile perde le staffe I nervi dei naufraghi all’Isola dei Famosi sono sempre più tesi ma oggi a perdere le staffe è stato proprio Franco Terlizzi. L’ex pugile, per la precisione, avrebbe provato a cercare un confronto con Simone Barbato che, martedì sera durante la […] L'articolo Isola dei Famosi, Franco Terlizzi e Simone Barbato litigano: ...

Isola dei Famosi : Simone Barbato recita? Parla Valeria Marini : Valeria Marini perplessa da Simone Barbato a L’Isola 13 Lunedì scorso è approdata in Honduras la giunonica bionda showgirl Valeria Marini. Quest’ultima però non sarà una vera e propria naufraga del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi, bensì una guest – star in missione. Quasi tutti i naufraghi, appena l’hanno vista entrare in Palapa, l’hanno accolta molto bene, salutandola calorosamente. Chi, invece, non ...

Simone Barbato/ Lite con Jonathan durante le nomination : "Eravamo amici - ma tu..." (Isola dei famosi) : Simone Barbato salvo dal televoto, ma proprio con l'altro reduce dal giudizio del pubblico Jonathan ha una brutta Lite dopo le nomination finali della puntata de L'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 00:44:00 GMT)