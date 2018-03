Sicilia : Tusa - io assessore? Niente di concreto - non ho sentito Musumeci : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – “Ringrazio Sgarbi per la fiducia e la stima che mi ha dimostrato, ma al momento non c’è nessuna indicazione e nulla di concreto. Non ho sentito il presidente Musumeci”. A dirlo all’Adnkronos è Sebastiano Tusa, sovrintendente del Mare, appena indicato da Vittorio Sgarbi, assessore dimissionario ai Beni culturali della Sicilia, come suo successore alla guida dell’assessorato. ...

Sicilia : Tusa - nessuna cancellazione Soprintendenze - c'è errore in articoli Finanziaria : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Nella Finanziaria che nei prossimi giorni andrà in aula all'Assemblea regionale Siciliana "non è prevista alcuna cancellazione delle Soprintendenze dei Beni culturali". A dirlo all'Adnkronos è Sebastiano Tusa, Soprintendente del Mare, che dopo avere definito "grave" l'