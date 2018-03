Sicilia | ok commissione Bilancio Ars a proroga esercizio provvisorio

Sicilia : proroga esercizio provvisorio - ddl in commissione Bilancio : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Il pressing dell'Aula è andato a segno. La Giunta regionale Siciliana ha dato il via libera ieri sera alla proroga dell'esercizio finanziario per un altro mese. Il ddl è approdato stamani in commissione Bilancio. Fumata nera, dunque, per la Finanziaria regionale. Tutto

Sicilia : proroga esercizio provvisorio - ddl in commissione Bilancio : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – Il pressing dell’Aula è andato a segno. La Giunta regionale Siciliana ha dato il via libera ieri sera alla proroga dell’esercizio finanziario per un altro mese. Il ddl è approdato stamani in commissione Bilancio. Fumata nera, dunque, per la Finanziaria regionale. Tutto rinviato a fine aprile. Un esito che in molti a Palazzo dei Normanni davano per scontato da giorni, complice anche l’assenza ...

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) – La Commissione Bilancio all'Ars ha approvato con 6 voti favorevoli e 4 contrari il Defr. A votare contro, come già annunciato la scorsa settimana, sono stati il Pd e il M5S.

Sicilia : finanziaria - ancora nulla in Commissione Bilancio Ars : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Continua l'attesa all'Assemblea regionale Siciliana per la finanziaria. La manovra, che dovrebbe essere portata in Aula per l'approvazione la prossima settimana, era attesa per questa mattina in Commissione Bilancio all'Ars ma fino adesso dei documenti non vi è traccia

Sicilia : Ars - Commissione Bilancio approva bilancio consolidato e rendiconto : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - La Commissione bilancio dell'Assemblea regionale Siciliana ha approvato il bilancio consolidato e il rendiconto. Nel frattempo, è iniziata la seduta d"aula, presieduta dal vicepresidente Giancarlo Cancelleri, che ha rinviato i lavori alle 17.10 per avviare a trattazion

Sicilia : maggioranza assente in commissione Ue Ars - salta parere su Defr : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Questa mattina la commissione UE non ha potuto esprimere il parere al Defr per mancanza di numero legale, dovuto all’assenza della maggioranza: il percorso parlamentare della manovra economica inizia male". Così Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars, a proposito de

Sicilia : giovedì commissione Bilancio Ars su crisi Gela e Termini Imerese : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - La crisi industriale di Gela e Termini Imerese, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico aree di crisi complessa, saranno giovedì 15 marzo al centro dei lavori della commissione Bilancio dell’Ars. Gli assessori regionali all'Economia e alle Attività produtti

Sicilia : abolizione preferenza genere - Commissione Ars 'congela' ddl : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Un rinvio a data da destinarsi per il ddl che abolisce la doppia preferenza di genere. E' quanto deciso dalla Commissione Affari istituzionali dell'Ars che stamattina avrebbe dovuto esaminare la norma e che si è trovata spaccata sul ddl presentato dal capogruppo di For

Sicilia : Aricò (DiventeràBellissima) - ampliare azione commissione antimafia : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Per migliorare i già ottimi risultati conseguiti durante la scorsa legislatura è giusto ampliare la sfera di azione della commissione regionale antimafia. Uno dei nuovi temi sui quali si dovrà concentrare deve essere quello della trasparenza amministrativa. Troppo spe

Sicilia : Lupo (Pd) - bel segnale voto unanime Ars su commissione antimafia : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Il voto unanime con il quale l’Ars ha approvato il ddl sulla costituzione della commissione antimafia è un bel segnale da parte del parlamento Siciliano: sul tema della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione bisogna essere unit

Sicilia : M5S - ok commissione antimafia - ora ddl educazione a cittadinanza attiva : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Bene le modifiche alla legge regionale che istituisce la commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, ma adesso serve un ulteriore sforzo: bisogna introdurre l’educazione alla cittadinanza attiva contro la mafia e i poteri occ

Sicilia : Fava - nuovi poteri commissione Antimafia assunzione di responsabilità : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Ricostituire la commissione Antimafia tra i primi atti della nuova legislatura, ed averne esteso competenze e funzione di vigilanza anche ai processi corruttivi, rappresenta un'importante passo avanti e una forte assunzione di responsabilità per la politica Siciliana.