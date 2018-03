Sicilia | Musumeci cade sul Def regionale Pd e M5s votano contro

Caos in Sicilia - il governo Musumeci battuto in Aula sul Def : Il governo Musumeci va sotto sul Def regionale all'Assemblea Siciliana. Su 65 deputati presenti in Aula al momento del voto al documento di finanziario, sono stati 32 i voti favorevoli e altrettanti quelli contrari. Il Defr e' tornato in Commissione bilancio. Ulteriore prova di una maggioranza senza numeri. Il presidente di turno Roberto Di Mauro ha sospeso l'Aula dell'Ars per convocare la conferenza dei capigruppo. Nel suo intervento il ...

Sicilia : Dipasquale (Pd) - Musumeci senza maggioranza e progetto sviluppo : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo il diritto di sapere come il presidente Musumeci intende continuare a governare la Sicilia senza una maggioranza parlamentare. Ogni provvedimento portato all’esame dell’Aula fa emergere un elemento: manca del tutto un progetto di sviluppo della Sicilia". Lo ha

Sicilia - SGARBI SI DIMETTE DA ASSESSORE AI BENI CULTURALI/ "Musumeci è un gran maleducato" : ecco il successore : SICILIA, SGARBI si DIMETTE da ASSESSORE ai BENI CULTURALI: rottura con il governatore Musumeci, definito dal critico d'arte "un gran maleducato". SGARBI indica il nome del suo successore..(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:01:00 GMT)

Sicilia : Cancelleri (M5s) - apertura Musumeci solo a parole : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – “La disponibilità al dialogo di Musumeci? Mi sembra più un’apertura a parole che nei fatti”. A dirlo all’Adnkronos è il leader pentastellato dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana, Giancarlo Cancelleri, commentando le parole dei giorni scorsi del governatore, Nello Musumeci, che in vista del via libera alla Finanziaria si era detto pronto al confronto con tutte ...

Sicilia - Sgarbi preferisce il Parlamento e si dimette da assessore : “Perso le politiche per colpa di Musumeci. È maleducato” : Dopo neanche cinque mesi, Vittorio Sgarbi si dimette da assessore ai Beni culturali in Sicilia e sceglie di accomodarsi in Parlamento. Il critico d’arte, che ha perso la sfida nell’uninominale con Luigi Di Maio ma è stato eletto nel proporzionale, ha annunciato di aver ufficializzato l’addio alla giunta di Nello Musumeci, con il quale non vuole “aver alcun rapporto” perché “è un gran ...

Sicilia : Tusa - io assessore? Niente di concreto - non ho sentito Musumeci : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – “Ringrazio Sgarbi per la fiducia e la stima che mi ha dimostrato, ma al momento non c’è nessuna indicazione e nulla di concreto. Non ho sentito il presidente Musumeci”. A dirlo all’Adnkronos è Sebastiano Tusa, sovrintendente del Mare, appena indicato da Vittorio Sgarbi, assessore dimissionario ai Beni culturali della Sicilia, come suo successore alla guida dell’assessorato. ...

Sicilia - Sgarbi : 'Mi dimetto da assessore ai Beni culturali - non voglio più vedere Musumeci' : 'Consegno oggi la lettera di dimissioni al mio capo di gabinetto, non voglio avere alcun rapporto con Musumeci che è un gran maleducato'. Così Vittorio Sgarbi annuncia ai cronisti le sue dimissioni da ...

Sicilia : D'Agostino (Sf) - nessun inciucio ma pronti a dialogo con Musumeci : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Volevamo che Musumeci facesse una mossa, l'ha fatta e mi sembra ottima. Adesso occorre capire qual è la proposta politica del governo contenuta nella Finanziaria e gli spazi per l'opposizione. Insomma c'è da comprendere come armonizzare la posizione del governo con le

Sicilia : Musumeci riceve a Palazzo d'Orleans vertici carabinieri : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto, a Palazzo d’Orleans, in visita di cortesia, Luigi Robusto, comandante interregionale dei carabinieri Culqualber Sicilia-Calabria e Riccardo Galletta, comandante della Legione Sicilia. Nel corso dell'inco

M5S - in Sicilia Cancelleri apre a dialogo con Musumeci : Mentre la pentastellata Chiara Appendino fa asse con il presidente Pd Sergio Chiamparino e mentre Nicola Zingaretti, sempre Pd, si guarda attorno, anche al M5S, per formare una maggioranza, in Sicilia ...

Sicilia : Zafarana (M5S) - governo non ha numeri - Musumeci venga in Aula : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "E' sotto gli occhi di tutti che il governo regionale non ha più una maggioranza. Musumeci venga all’Ars per spiegare come intende uscire da questa paralisi istituzionale. Ci dica in sostanza con quali numeri vuol portare avanti le cose che aveva annunciato in campagna

Amministrative : Musumeci - in Sicilia probabilmente voto 10 giugno : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo pensato al 10 giugno per il prossimo turno di Amministrative. C'è solo un punto interrogativo: pare che quel giorno ci sia un megaconcorso pubblico che potrebbe spostare migliaia di persone dalle città. Se dovesse essere confermato, anticipiamo o spostiamo di