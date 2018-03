Sicilia | M5S diffida Falcone | porti in Aula contratto servizio Trenitalia

Sicilia : Cancelleri (M5s) - apertura Musumeci solo a parole : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "La disponibilità al dialogo di Musumeci? Mi sembra più un'apertura a parole che nei fatti". A dirlo all'Adnkronos è il leader pentastellato dell'opposizione all'Assemblea regionale Siciliana, Giancarlo Cancelleri, commentando le parole dei giorni scorsi del governator

Sicilia : Cancelleri (M5s) - apertura Musumeci solo a parole : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – “La disponibilità al dialogo di Musumeci? Mi sembra più un’apertura a parole che nei fatti”. A dirlo all’Adnkronos è il leader pentastellato dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana, Giancarlo Cancelleri, commentando le parole dei giorni scorsi del governatore, Nello Musumeci, che in vista del via libera alla Finanziaria si era detto pronto al confronto con tutte ...

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Sgarbi? Governo con spalle al muro grazie a nostra censura : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – “Senza la nostra mozione di censura non si sarebbe aperta la questione dentro la maggioranza, che è stata messa con le spalle al muro davanti a una situazione diventata, ogni giorno di più, insostenibile e incresciosa con continui insulti”. Così Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana, commenta con l’Adnkronos il passo indietro annunciato ...

M5S : giornalista Siciliano estromesso da liste cita Di Maio ‘Mi ha creato un danno’ : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) – Il giornalista e scrittore Alberto Samonà, assistito dall’avvocato Antonino Maniscalco, ha inviato una costituzione in mora a Luigi Di Maio, nella sua qualità di ‘Capo politico” del Movimento 5 Stelle, notiziando Beppe Grillo quale garante del M5s, per “chiedere trasparenza sull’estromissione, mai motivata, dalla lista pentastellata al Senato, circoscrizione Sicilia 1”. ...

Senato - la giunta provvisoria dà l’ok a 23 subentri. Ma resta sub judice il seggio “fantasma” vinto dal M5s in Sicilia : Via libera a 23 Senatori subentranti, rimane sub judice il seggio “fantasma” della Sicilia. Sono le decisioni prese oggi dalla giunta provvisoria per le elezioni e le immunità di Palazzo Madama, visto che il Rosatellum non prevede più la possibilità di optare per i candidati presenti in più colllegi. A presiedere la giunta il decano Giacomo Caliendo di Forza Italia, che alla fine ha deciso di rinviare tutti i nodi alla giunta ...

M5S - in Sicilia Cancelleri apre a dialogo con Musumeci : Mentre la pentastellata Chiara Appendino fa asse con il presidente Pd Sergio Chiamparino e mentre Nicola Zingaretti, sempre Pd, si guarda attorno, anche al M5S, per formare una maggioranza, in Sicilia ...

Sicilia : M5s - Sgarbi via a maggio? Musumeci lo cacci subito : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Sgarbi vuole andare via a maggio? Deve essere Musumeci a dettare i tempi. Se vuole può, anzi deve, cacciarlo subito. Sgarbi non può decidere se e quando migrare verso una più comoda poltrona romana”. A dirlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale Siciliana, Valentina Zafarana, dopo le parole di Vittorio Sgarbi. “Quello di far saltare la trattativa con il ...