Sicilia | governo Musumeci cade sul Defr | Pd chiede le dimissioni

Sicilia - governo Musumeci va ko sul Defr Pd : “Se non ha maggioranza - si dimetta” : Trentadue voti su 65. Ne servivano 33 per approvare il Documento di programmazione economico e finanziaria 2018-2020 e il governo di Nello Musumeci ha fallito l’obiettivo. L’aula è stata subito sospesa ed è stata convocata la conferenza dei capigruppo. Pd e M5s hanno votato contro. “Se il presidente crede di non essere in grado di governare questa Regione, si dimetta. Anche alla luce della bocciatura del Defr, il presidente ...

Caos in Sicilia - il governo Musumeci battuto in Aula sul Def : Il governo Musumeci va sotto sul Def regionale all'Assemblea Siciliana. Su 65 deputati presenti in Aula al momento del voto al documento di finanziario, sono stati 32 i voti favorevoli e altrettanti quelli contrari. Il Defr e' tornato in Commissione bilancio. Ulteriore prova di una maggioranza senza numeri. Il presidente di turno Roberto Di Mauro ha sospeso l'Aula dell'Ars per convocare la conferenza dei capigruppo. Nel suo intervento il ...

Sicilia : Dipasquale (Pd) - Sgarbi? Da governo trattamento vergognoso : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "E' vergognoso il trattamento che hanno riservato all’assessore ai Beni culturali Vittorio Sgarbi. Prima lo strumentalizzano in campagna elettorale e solo dopo cento giorni se ne disfano in maniera indecorosa, impedendogli di proseguire il lavoro e portare a termine im

Sicilia : De Luca - governo ritiri Defr e ammetta di non essere in grado : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Senza polemica ma credo utile che il governo ritiri questo documento e lo sintetizzi con una frase di due righe: 'Non siamo in grado di declinare gli interventi strutturali di cui c’è bisogno'". Lo ha detto il deputato di Sicilia Vera Cateno De Luca intervenendo all'A

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Governo naviga a vista - legge elettorale e dopo voto : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Vittorio Sgarbi dopo Vincenzo Figuccia. La Giunta Musumeci perde il suo secondo assessore a quattro mesi dal suo insediamento. Un esito che non sembra stupire Giancarlo Cancelleri, leader dell'opposizione a Palazzo dei Normanni, e candidato governatore del M5s alle reg

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Sgarbi? Governo con spalle al muro grazie a nostra censura : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – “Senza la nostra mozione di censura non si sarebbe aperta la questione dentro la maggioranza, che è stata messa con le spalle al muro davanti a una situazione diventata, ogni giorno di più, insostenibile e incresciosa con continui insulti”. Così Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana, commenta con l’Adnkronos il passo indietro annunciato ...

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Sgarbi? Governo con spalle al muro grazie a nostra censura : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Senza la nostra mozione di censura non si sarebbe aperta la questione dentro la maggioranza, che è stata messa con le spalle al muro davanti a una situazione diventata, ogni giorno di più, insostenibile e incresciosa con continui insulti". Così Giancarlo Cancelleri, l

Rifiuti : Fava (Cento Passi) - inceneritori in Sicilia? Governo chiarisca in Aula : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Se è vero che il nuovo piano dei Rifiuti, annunciato e mai presentato in Aula dal presidente Musumeci, consisterà in due mega inceneritori, sarebbe onorevole che il Governo regionale ne discutesse in Aula invece di far trapelare la notizia a mezzo stampa". Così Claudi

Sicilia : Pd - governo in alto mare su forestali e consorzi bonifica : Palermo, 21 mar.(AdnKronos) - "Su forestali e consorzi di bonifica il governo regionale è in alto mare, manca una proposta concreta che tenga conto delle emergenze e preveda progetti concreti di riforma". Lo dicono i deputati regionali del Pd Michele Catanzaro e Giovanni Cafeo, vice presidente e seg

Sicilia : Zafarana (M5S) - governo non ha numeri - Musumeci venga in Aula : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "E' sotto gli occhi di tutti che il governo regionale non ha più una maggioranza. Musumeci venga all’Ars per spiegare come intende uscire da questa paralisi istituzionale. Ci dica in sostanza con quali numeri vuol portare avanti le cose che aveva annunciato in campagna

Sicilia : da governo fumata bianca per bilancio - stasera si discute la finanziaria : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - La fumata bianca per il bilancio della Regione è arrivata ieri in tarda serata da Palazzo d'Orleans. La finanziaria invece dovrà aspettare la nuova seduta di giunta fissata per questa serata, al termine di quella di Sala d'Ercole con all'ordine del giorno il ddl stralc

Sicilia : Lupo (Pd) - inaccettabile ritardo governo su bilancio e finanziaria : Palermo, 15 mar.(AdnKronos) - "Il governo regionale ha accumulato un inaccettabile ritardo nella presentazione di bilancio e legge di stabilità e adesso tenta di recuperare proponendo al parlamento una corsa contro il tempo". Lo afferma il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo che aggiunge: "Verif

Sicilia : corsa contro il tempo per bilancio e finanziaria - 21 marzo i documenti dal governo : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Approvare il bilancio e il ddl di Stabilità regionale entro il 31 marzo. E' questo l'impegno assunto dalla conferenza dei capigruppo dell'Ars, durante la riunione tenutasi oggi pomeriggio alla presenza del presidente dell’Assemblea Gianfranco Miccichè. Un impegno che v

Sicilia : corsa contro il tempo per bilancio e finanziaria - 21 marzo i documenti dal governo (2) : (AdnKronos) - "Il ritardo non è addebitabile al parlamento – ha sottolineato Miccichè -ma non è neanche responsabilità del governo che ha dovuto attendere oltre misura i dati necessari per varare il bilancio consolidato". Martedì 20 marzo la commissione bilancio dovrebbe approvare il rendiconto e il