Sicilia | Ars | La Rocca Ruvolo si dimette da capogruppo Udc

Sicilia : ok commissione Bilancio Ars a proroga esercizio provvisorio : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Via libera della commissione Bilancio dell'Ars al ddl di proroga al 30 aprile dell'esercizio provvisorio, predisposto ieri sera dal governo. Il ddl arriverà oggi in Aula dove all'ordine del giorno c'è la discussione sul Defr.

Sicilia : Commissione Bilancio Ars approva Defr : Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - La Commissione Bilancio all'Ars ha approvato con 6 voti favorevoli e 4 contrari il Defr. A votare contro, come già annunciato la scorsa settimana, sono stati il Pd e il M5S.

Sicilia : Commissione Bilancio Ars approva Defr : Palermo, 26 mar. (Adnkronos) – La Commissione Bilancio all’Ars ha approvato con 6 voti favorevoli e 4 contrari il Defr. A votare contro, come già annunciato la scorsa settimana, sono stati il Pd e il M5S. L'articolo Sicilia: Commissione Bilancio Ars approva Defr sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia : strada in salita per finanziaria all'Ars - Savona (Fi) 'testo corposo' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Trentacinque articoli, una cinquantina di pagine. Direi che è una manovra bella tosta, corposa". Riccardo Savona, presidente della commissione Bilancio all'Assemblea regionale Siciliana in quota Forza Italia e parlamentare di lungo corso, non nasconde le perplessità.

Sicilia : all'Ars non arriva la finanziaria - tutto rinviato a lunedì : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "lunedì è un altro giorno". A dirlo all'Adnkronos è il presidente della Commissione Bilancio dell'Ars Riccardo Savona, al termine di una giornata in cui a Palazzo dei Normanni si attendeva una finanziaria che non è mai arrivata. Mentre governo, maggioranza e opposizion

Sicilia : finanziaria - ancora nulla in Commissione Bilancio Ars : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Continua l'attesa all'Assemblea regionale Siciliana per la finanziaria. La manovra, che dovrebbe essere portata in Aula per l'approvazione la prossima settimana, era attesa per questa mattina in Commissione Bilancio all'Ars ma fino adesso dei documenti non vi è traccia

Sicilia - la guerra dell’Ars a Cantone : “Noi autonomi. Qui Anac non vale”. Ma pubblica gli stipendi dei superdirigenti : L’autorità Anticorruzione chiede piiù trasparenza all’Assemblea regionale Siciliana. Dal parlamento dell’isola, però, non sono d’accordo: in Sicilia c’è l’autonomia e i poteri dell’Anac non valgono. È solo l’ultimo atto della guerra in corso tra Palazzo dei Normanni e l’Authority di Raffaele Cantone. Una battaglia a colpi di carta bollata raccontata sull’edizione palermitana di ...

Sicilia : manca numero legale - seduta Ars rinviata di un'ora : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - manca il numero legale all'Ars e al Presidente Gianfranco Miccichè non rimane che rinviare la seduta di un'ora. La maggioranza non ha retto al momento della votazione dell'articolo 2 del ddl stralcio dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, norma che rigu

Sicilia : manca numero legale - seduta Ars rinviata di un’ora : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – manca il numero legale all’Ars e al Presidente Gianfranco Miccichè non rimane che rinviare la seduta di un’ora. La maggioranza non ha retto al momento della votazione dell’articolo 2 del ddl stralcio dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, norma che riguarda lo scioglimento dell’Ente acquedotti Siciliani, in liquidazione dal 2004, e la consegna ai Comuni delle reti ...

Sicilia : conferenza capigruppo Ars - Sgarbi via entro fine mese o censura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Se entro fine marzo non saranno pervenute formalmente le dimissioni dell'assessore ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi la conferenza dei capigruppo formalizzerà la mozione di censura nei suoi confronti, presentata dal Movimento 5 Stelle". E' la nota approvata dalla conf

Sicilia : Ars - corsa contro il tempo per approvare bilancio e finanziaria : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Tempi più che stretti per l'Assemblea regionale Siciliana per approvare entro il 31 marzo il bilancio e la legge finanziaria. Il vicepresidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri, a inizio seduta, ha letto ai parlamentari presenti la decisione assunta dall'ultima conferenza

Sicilia : conferenza capigruppo Ars - Sgarbi via entro fine mese o censura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – “Se entro fine marzo non saranno pervenute formalmente le dimissioni dell’assessore ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi la conferenza dei capigruppo formalizzerà la mozione di censura nei suoi confronti, presentata dal Movimento 5 Stelle”. E’ la nota approvata dalla conferenza dei capigruppi firmata oggi, e letta poco fa in aula, a inizio seduta dell’Ars, dal vice presidente ...

Sicilia : Ars - Commissione Bilancio approva bilancio consolidato e rendiconto : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - La Commissione bilancio dell'Assemblea regionale Siciliana ha approvato il bilancio consolidato e il rendiconto. Nel frattempo, è iniziata la seduta d"aula, presieduta dal vicepresidente Giancarlo Cancelleri, che ha rinviato i lavori alle 17.10 per avviare a trattazion

Sicilia : maggioranza assente in commissione Ue Ars - salta parere su Defr : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Questa mattina la commissione UE non ha potuto esprimere il parere al Defr per mancanza di numero legale, dovuto all’assenza della maggioranza: il percorso parlamentare della manovra economica inizia male". Così Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars, a proposito de