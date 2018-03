Si rompe l' intesa tra LeU e Zingaretti nel Lazio

huffingtonpost

(Di martedì 27 marzo 2018) La fumata nera nell'accordo su un nome unitario da proporre al presidente della Regione, Nicola, per completare l'ultima casella della giunta con la delega al Lavoro. E' stato questo il motivo della rottura tra Leu e il governatore Pd, sancita con un comunicato in cui i vertici laziali di Liberi e Uguali sostengono che "non ci sono le condizioni politiche per la partecipazione alla giunta regionale".In sostanza, aè stata sottoposta una shortlist di due nomi, quello di Piero Latino, coordinatore di Mdp Roma, e quello di Paolo Cento, membro dirigente di SI, lasciando al governatore il compito e la responsabilità di sceglierne uno vista l'incapacità di trovare un accordo. Onere che è stato respinto dal presidente, non intenzionato a mettere il naso nelle beghe interne di un altro partito, causando le ire dei vertici di LeU ma sapendo ...