Si può ballare un quadro di Hopper?

Lardini ha fatto un abito con cui si può anche ballare : Indossare un abito formale tutto il giorno per andare a lavoro può diventare, per molti uomini, una sofferenza. Ingessati in mise troppo strette che non si devono sgualcire troppo, abbottonati e incravattati per bene fino alla riunione delle 18. Fortuna l’industria della moda è in moto perenne nel cercare e trovare delle soluzioni per chi quell’abito lo deve indossare, e ci deve stare bene da mattino a sera. La scorsa ...