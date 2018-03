Sgarbi | Sono pronto a sputare in faccia a Grillo e M5S

ilgiornale

(Di martedì 27 marzo 2018) Vittoriosi dimette da assessore regionale ai Beni culturali ma prima di rimettere il suo mandato ne ha per tutti. A cominciare dal presidente della Regione, Nello Musumeci, reo di non avergli risposto ai messaggi per incontrare il banchiere Guido Roberto Vitale che dovrebbe investire 39 milioni di euro per il tempio G di Selinunte. "Considero Musumeci un dipendente dei 5 stelle, mi dimetto perché non ho intenzione che sia lui a decidere il mio destino, quindi me ne vado prima io. Ogni rapporto politico e umano con Musumeci è interrotto definitivamente".è un fiume in piena. "Il centrodestra ha perso le politiche in Sicilia perché il vincitore delle regionali ha voluto fare il superiore. Qui si tornerà a votare presto, questo è sicuro. È inutile cercare di colmare una voragine,io che sfiducio Musumeci e me ne vado. Ma fino all'ultimo ho cercato di lavorare per la ...