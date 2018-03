Serie C | Trapani | Morace lascia la presidenza e chiude una pagina di storia

Video/ Rende Trapani (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata) : Video Rende Trapani (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata della Serie C. Ai granata basta la rete di Paglirulo al 6'. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:20:00 GMT)

Serie C : il Lecce ko - Catania e Trapani si fanno sotto. Prosegue il duello fra Livorno e Siena : ROMA - La primavera, nel calcio, è da sempre il momento della verità per i campionati. E pare proprio non sottrarsi a questa regola neppure la Serie C, che ha mandato in scena la 32esima giornata, il ...

Video/ Akragas Trapani (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata) : Video Akragas Trapani (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida per la 31^ giornata di Serie C. Granata avanti con la rete di Polidori al 69'.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:38:00 GMT)

Serie C - Catania - solo pari. Trapani ok di misura : BISCEGLIE - Il Catania non va oltre l'1-1 sul campo del Bisceglie nel turno infrasettimanale del girone C di Serie C. Non basta il gol di Barisic perchè sui titoli di coda pareggia Delvino. Il Trapani ...

Serie C : Akragas-Trapani ad alto rischio - stop ai tifosi : Trasferta vietata per i tifosi trapanesi. L’Akragas Città dei Templi informa che, su determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la partita contro il Trapani, in programma domani allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa e segnalata come gara alto profilo di rischio, si giochera’ senza la presenza dei sostenitori ospiti. La societa’ agrigentina afferma di non potere che prendere ...

Video/ Trapani Bisceglie (2-2) : highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata) : Video Trapani Bisceglie (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Decisiva la doppietta di D'Ursi per gli ospiti. (Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:26:00 GMT)

Video/ Reggina Trapani (1-2) : highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata) : Video Reggina Trapani (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita della 27^ giornata di Serie C. Evacuo e Scarsella regalano la vittoria agli ospiti al Granillo.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : il Lecce cade in casa - vince il Trapani : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi A e C. Altra occasione persa dal Pisa, il Lecce cade al Via del Mare e il Trapani guadagna tre punti(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:21:00 GMT)

Video/ Casertana Trapani (0-0) highlights della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Casertana Trapani (risultato finale 0-0): highlights della partita della 25^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche: rossoblu in 10 dopo il rosso a Padovan.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:54:00 GMT)

Serie C mercato : Lecce - Pisa e Trapani gran finale - Catania - cercasi bomber Video : Alle ore 23 di oggi, 31 gennaio, calera' il sipario sulla sessione invernale del #Calciomercato 2018. Tantissime le operazioni portate a termine dai club di #Serie C che, come al solito, hanno voluto aspettare l'ultimo giorno per definire molti dei loro affari. Pisa e Lecce, obiettivi centrati Tra le squadre più attive della giornata c'è stato senz'altro il Pisa, che ha preso dalla Juve Stabia l'attaccante esterno Francesco Lisi, classe '89. ...

Serie C : scambi e rinforzo per Trapani e Catania - difensore per il Cosenza Video : L'unico risultato a sorpresa, nel campionato di Serie C, giunto alla 23a giornata, è la sconfitta casalinga del Livorno, capolista del girone A, ad opera di una sempre più sorprendente Alessandria. Negli altri gironi il Padova con la vittoria di Vicenza fa salire a 8 i punti di distacco dalle sue immediate intrici, mentre nel girone C, in attesa del risultato del posticipo serale di oggi 29 gennaio, tra Catania e Virtus Francavilla, il Lecce ...

Serie C - Trapani-Juve Stabia 3-1 : Scarsella segna al debutto : TRAPANI - Il Trapani si conferma una big e doma la Juve Stabia nell'anticipo del girone C di Serie C : in archivio entra un 3-1 in rimonta. Bachini porta in vantaggio i campani in avvio, ma i padroni ...

Serie C - Trapani : mercato ancora aperto - caccia ad un esterno offensivo Video : Il Trapani non ha ancora chiuso la sua personalissima sessione di mercato invernale [Video]. Dopo gli arrivi del difensore Mirko Drudi dal Lecce e dei centrocampisti Francesco Corapi dal Parma e Fabio Scarsella dalla Cremonese e le cessioni di Taugourdeau, Legittimo, Bajic e Maracchi, la societa' siciliana si mantiene attiva e resta alla finestra alla ricerca di un possibile nuovo colpo. Gli ultimi rumors portano ad un esterno d'attacco, ...

Video/ Cosenza Trapani (1-0) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C) : Video Cosenza Trapani (1-0): highlights e gol della partita di Coppa Italia Serie C che è stata decisa solo nel finale dalla rete di Calamai nei minuti di recupero(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:45:00 GMT)