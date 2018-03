Serie A | scudetto 2018 2019 | Juve favorita

Juventus e Napoli - duello scudetto riaperto : la Serie A più bella d'Europa : Equilibrio totale sia in testa che per la Champions League e la salvezza. Il nostro campionato meglio delle leghe top già decise

Serie A - Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol di testa - azzurri a -2 dalla Juventus! Lotta per lo scudetto : Il Napoli ha sconfitto il Genoa per 1-0 nel posticipo della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio e si è portato a soli due punti dalla capolista Juventus. Gli azzurri, di fronte al proprio pubblico del San Paolo, hanno sfruttato al meglio l’inatteso pareggio dei bianconeri sul campo della SPAL e riaprono i conti i ottica scudetto. I ragazzi hanno ampiamente meritato il successo: dopo i pali colpiti da Insigne al 44′ (colpo di ...

Serie A - il calendario scudetto di Juventus e Napoli : 1 di 10 Successiva TORINO - Il conto alla rovescia nella corsa scudetto è cominciato. Sarà una volata a due fra Juventus e Napoli , le squadre che, nelle ultime stagioni, hanno reso meno scontato l'...

Serie A - Juventus Napoli corsa Scudetto / I bianconeri impattano al Mazza - gli azzurri ne approfittano? : Serie A, Juventus Napoli corsa Scudetto: i bianconeri impattano al Paolo Mazza contro la Spal, gli azzurri ora contro il Genoa hanno la possibilità di accorciare in classifica.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 00:42:00 GMT)

Serie A Juventus - De Sciglio : «Lo scudetto è più vicino» : TORINO - Mattia De Sciglio ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus ai microfoni di Sky Sport. "Vincere con l'Atalanta è stato un passo importante verso lo scudetto - ha dichiarato il terzino di Allegri - È ancora lunga e ci sono gli scontri diretti, ma questa vittoria ci ha dato una ...

Serie A Napoli - Hamsik : «Scudetto ancora possibile» : Napoli - Marek Hamsik non molla l'idea di vincere lo scudetto. Il capitano del Napoli lancia il guanto di sfida alla Juventus dopo il sorpasso in classifica: "Siamo scesi al secondo posto ma ci sono ...

Serie A 28^ giornata Inter-Napoli : Match da Scudetto e Champions - le formazioni : Serie A 28^ giornata Inter-Napoli: Match da Scudetto e Champions, le formazioni. L’Inter torna in campo dopo il derby saltato e affronta The post Serie A 28^ giornata Inter-Napoli: Match da Scudetto e Champions, le formazioni appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Serie A : Napoli alla prova Inter - riprende corsa scudetto : A Milano per rimanere attaccati alla Juve. Il Napoli è ancora formalmente capolista del campionato, ma i bianconeri sono a un solo punto di distanza e neppure i più ottimisti credono che nel recupero casalingo con l’Atalanta i campioni d’Italia si faranno sfuggire l’occasione del sorpasso. Si ragiona dunque in casa degli azzurri, come se il primo posto in graduatoria fosse già sfumato. E allora la ricetta per arrivare primi a ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Playoff Scudetto : tutto il tabellone - gli incroci - le sfide. Calendario - date - programma - orari : Si è definita la griglia dei Playoff Scudetto di Volley femminile. La Serie 1 ha espresso i suoi verdetti al termine della regular season. Questi i quarti di finale: Novara incomincerà la ricorsa verso il secondo Scudetto contro Firenze, Conegliano proverà a risalire la china contro Modena, ostacolo Pesaro per la rivelazione Scandicci, derby lombardo tra Busto Arsizio e Monza. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle 3 partite mentre ...

Serie A - quote scudetto : la Juve balza in testa - da 1 - 90 a 1 - 50 : TORINO - Dietro al Napoli di un solo punto in classifica, ma avanti nelle quote su chi vincerà il campionato. Dopo il trionfo all'ultimo minuto contro la Lazio, è la Juventus di Allegri la super ...

LIVE Napoli-Roma - Serie A in DIRETTA : super sfida al San Paolo. In palio lo Scudetto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Roma, anticipo serale della 27esima giornata di Serie A. Reduce dal primato (storico) di 10 vittorie consecutive, la formazione di Maurizio Sarri se la vedrà contro i giallorossi, desiderosi di riscatto dopo il ko interno contro il Milan. I partenopei cercheranno di sfruttare le potenzialità eccezionali del proprio attacco al cospetto di una compagine non brillantissima nelle ultime uscite che, ...

Serie A - Totti : “Lo scudetto? Sarebbe più carino che lo vincesse il Napoli. Altrimenti la Juve diventa monotona” : “Lo scudetto? Tra Napoli e Juventus Sarebbe più carino che lo vincesse il Napoli, anche perché la Juve Altrimenti diventa monotona. Ogni 20 anni c’è qualcuno che vince…”. Così Francesco Totti, ex attaccante della Roma ed oggi dirigente giallorosso, da Montecarlo, dove stasera parte al Gala dei Laureus Sport Awards. L'articolo Serie A, Totti: “Lo scudetto? Sarebbe più carino che lo vincesse il Napoli. Altrimenti la ...

Serie A Cagliari - Giulini : «Difficile opporsi al Napoli. Scudetto? Juventus in pole» : Cagliari - Tommaso Giulini , il presidente del Cagliari , ha commentato la pesante sconfitta contro il Napoli sulle frequenze di Radio Radio: "Ci si sente un po' bastonati e non si vede l'ora di ...

Serie A - il Napoli può vincere lo Scudetto? : Il primo ha vinto tutto in carriera e gioca con la sicurezza e l'esperienza di chi ne ha vissute molte di partite ad alto livello, il secondo impara e studia per diventare il numero uno al mondo. Con ...