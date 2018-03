Serie A Crotone | Nalini | «Salvezza | è la strada giusta»

Serie A Crotone - Nalini : «Sono pronto e carico» : Crotone - "Lavoriamo duro e intensamente seguendo sempre le indicazioni del mister e provando le giocate che ci chiede" . Andrea Nalini , attaccante del Crotone , fa il punto della situazione ai ...

Bilanci Serie A - Juventus e Napoli ok ma tanti conti in rosso - ‘mossa’ per Torino - Cagliari e Crotone [FOTO] : 1/8 ...

Serie A - Simy : «Il Crotone pensa sempre positivo» : Crotone - Alla ripresa del campionato, il Crotone affronterà una doppia trasferta: prima quella contro la Fiorentina, poi quella contro il Torino. Simy alza la guardia: 'Abbiamo riposato - dice l'...

Serie A - Simy : «Crotone unito per la salvezza» : CROTONE - Non è morbido il calendario del Crotone : dopo la Roma, c'è la doppia trasferta contro Fiorentina e Torino. Così Simy : 'Abbiamo riposato - dice l'attaccante al sito ufficiale - ora ci ...

Serie A - il Crotone in campo con magistrati e forze dell'ordine : Crotone - Il presidente del Crotone Gianni Vrenna stamattina ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della partita 'Calcio e solidarietà. Lo sport, i giovani e la legalità' che si disputerà sabato mattina alle ore 10.30 allo stadio Ezio Scida tra il Crotone e una rappresentativa composta da magistrati, forze dell'ordine e altre ...

Serie A Crotone - Vrenna : «Noi in campo per la legalità» : Lo sport, i giovani e la legalità' che si disputerà sabato mattina alle ore 10.30 allo stadio Ezio Scida. Il Crotone scenderà in campo insieme a una rappresentativa composta da magistrati, forze dell'...

Video/ Crotone Roma (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Crotone Roma (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata di Serie A. El Shaarawy e Nianggolan portano al successo i giallorossi.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 03:10:00 GMT)

Serie A Crotone-Roma 0-2 - il tabellino : CROTONE - La Roma supera in trasferta il Crotone con il punteggio di 0-2 nella partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A . El Shaarawy e Nainggolan a segno. Crotone-Roma 0-2: NUMERI E ...

Serie A - Milan di rimonta sul Chievo e Roma in scioltezza a Crotone : 1 di 5 Successiva TORINO - Vittoria senza troppi affanni per la Roma, uscita moralmente fortificata dalla qualificazione ai quarti di Champions a scapito dello Shakhtar e autoritaria nel successo ...

Serie A - 29^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Crotone-Roma 0-2 - Milan-Chievo 3-2 : Si sono disputate cinque partite nel pomeriggio della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Roma ha vinto a Crotone per 2-0 e rafforza il terzo posto con quattro punti di vantaggio sull’Inter e sei sulla Lazio che giocherà questa sera con il Bologna. I giallorossi sono passati in vantaggio al 39′ con El Sharaawy che da due passi ha insaccato il bel cross di Kolarov, poi al 75′ Nainggolan ha chiuso i conti con un ...

Serie A 29esima giornata - Il Crotone non si ripete contro la Roma e torna alla sconfitta : Crotone 0 Roma 2 Marcatori: El Shaarawy 40°, Naiggolan 75° Crotone (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, Benali,

Video Gol Crotone-Roma 0-2 : Highlights e Tabellino Serie A 18-03-2018 : Risultato Finale Crotone-Roma 0-2: Cronaca e Video Gol El Shaarawy, Nainggolan 29° Giornata Serie A 18 Marzo 2018. Crotone-Roma finisce 2-0 per la squadra ospite, che vince per la quarta volta di fila lo scontro con la squadra calabrese. La squadra di Di Francesco vince anche la sua quarta partita di fila, dopo i successi con Napoli, Torino e Shakhtar, una vera e propria ventata di ossigeno per una squadra in cerca di rilancio. Il primo tempo ...

Pagelle/ Crotone Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo) : Pagelle Crotone Roma: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Ezio Scida ed è stata valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:12:00 GMT)

Probabili formazioni/ Crotone Roma : quote e ultime novità live. Occhi puntati su Ricci (Serie A) : Probabili formazioni Crotone Roma: quote e ultime novità live sulle mosse di Zenga e Di Francesco e i loro titolari per il match dello Scida (Serie A, 29^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:23:00 GMT)