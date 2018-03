Serie A Bologna | Orsolini torna in gruppo

Serie A Bologna - Poli recupera. Krafth out - mal di schiena : Bologna - E' iniziata la settimana di allenamenti del Bologna , atteso nel prossimo turno dalla scontro contro la Roma . Non mancano le novità: Angelo Da Costa , out da mesi, e Andrea Poli sono ...

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : Milano capolista in solitaria. Venezia va ko a Pistoia. Super Gentile trascina Bologna : L’Olimpia Milano è la nuova capolista solitaria del campionato italiano di Basket. Nel big match della 23a giornata l’Emporio Armani si è imposta per 82-75 sul campo della Sidigas Avellino grazie ad un’ottima prestazione nell’ultimo quarto, quando la squadra di Simone Pianigiani ha costruito l’allungo decisivo, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Ottima prova di Vladimir Micov, che ha messo a referto 14 ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i big match della 13ma giornata vanno al Villorba ed al Bologna : La 13ma giornata della Serie A di Rugby femminile, la prima dopo il positivo Sei Nazioni dell’Italia, vedeva due partite molto interessanti per quanto riguarda la lotta per accedere alla corsa Scudetto. Ricordiamo infatti che in ciascuno dei due gironi le prime classificate andranno in semifinale, mentre seconde e terze giocheranno un ulteriore turno preliminare. Nel Girone 1 i fari erano puntati sullo scontro tra Villorba e Valsugana: a ...

Virtus Bologna Brindisi/ Info streaming video e diretta tv - orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Virtus Bologna Brindisi: Info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalaDozza la Segafredo prosegue nella sua corsa ai playoff ospitando la Happy Casa, quasi salva(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:07:00 GMT)

Serie A Bologna - patente sospesa per Cheick Keita : Bologna - Ieri la polizia municipale ha notificato a Cheick Keita , terzino franco-maliano tesserato per il Bologna , il decreto prefettizio di sospensione della patente. Il calciatore, zero presenze ...

Serie A Bologna - Santurro : «Un sogno esordire contro la Roma» : Bologna - Santurro si scalda. Il terzo portiere del Bologna non ha mai giocato in Serie A e in Serie B, ma molto probabilmente esordirà dal 1' contro la Roma perchè Mirante è squalificato e Da Costa è ...

Serie A Bologna - Di Vaio : «Contro la Roma per tornare a vincere» : Bologna - Il Bologna arriva alla sosta con tanto entusiasmo dopo il pareggio in casa della Lazio. "A Roma abbiamo fatto una buona partita - ha dichiarato oggi il club manager Marco Di Vaio a margine ...

Lazio Bologna 1-1 - Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Lazio Bologna 1-1. Apre Verdi e risponde subito Leiva, è parità all'Olimpico. Risultato che non va bene alla Lazio, scavalcata dall'Inter al quarto posto. L'articolo Lazio Bologna 1-1, Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Lazio Bologna (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Lazio Bologna (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata tra le mura dell'Olimpico e valida nella 29^ giornata di Serie A. Reti di Verdi e Lucas Leiva, è parità(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 09:30:00 GMT)