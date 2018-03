ilgiornale

: Seredova e l'addio di Buffon 'Doveva parlarmene lui' - JUVENTUS_mylove : Seredova e l'addio di Buffon 'Doveva parlarmene lui' - thexeon : Seredova e l'addio di Buffon 'Avrei voluto saperlo da lui' - Russia2018RT : Seredova e l'addio di Buffon 'Doveva parlarmene lui': -

(Di martedì 27 marzo 2018) La fine della storia con Gianluigiha sicuramente segnato Alena. Ora in un bilancio dei suoi 40 anni la modella traccia un bilancio suy Chi e parla anche dell'al portiere della Juventus.Promesse"preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l'interessato o qualcun altro a me vicino". E ancora: "Certi cambiamenti, anche se traumatici, servono. Magari uno non si rende conto del proprio malessere e alla fine qualcosa che disturbava in qualche modo c'era per entrambi. La maturità aiuta a capire che, nella vita, è facile avere momenti in cui pensi che sia per sempre, ma poi ti rendi conto che quella promessa non ha valore".Prima i figliLanonostante sia legata al manager Alessandro Nasi pensa sempre ai suoi piccoli: "Parlare di matrimonio e di figli a 40 anni mi sembra quasi una barzelletta, io ...