Serbia Italia Under 21 Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Under 17 : Italia cala tris con Serbia - azzurrine a fase finale europeo : Prosegue il momento d’oro delle Nazionali giovanili Azzurre. Dopo le Nazionali maschili Under 19 e Under 17, anche la Nazionale Under 17 Femminile ha vinto il proprio girone dell’Elite round qualificandosi alla fase finale del Campionato europeo di categoria in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania. Dopo il successo all’esordio con l’Ungheria, le azzurrine si sono ripetute battendo 3-0 la Serbia e la vittoria ...

Calcio - l’Italia U21 sfida la Serbia in amichevole : gli azzurrini cercano il colpaccio a Novi Sad - 4-3-3 verso gli Europei : Martedì 27 marzo l’Italia Under 21 tornerà in campo per affrontare la Serbia in un nuova amichevole internazionale. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Norvegia al Renato Curi di Perugia, gli azzurrini sono attesi dalla complicata trasferta al Karadjordje Stadium di Novi Sad. I ragazzi di Alberico Evani, CT ad interim vista la promozione di Gigi Di Biagio, sfideranno una squadra molto ostica e compatta che sta letteralmente dominando il ...

Probabili Formazioni Serbia U21 – Italia U21 - Amichevole 27-03-2018 : Continua il percorso di preparazione agli Europei 2019 dei nostri azzurrini, impegnati venerdì sera nella sfida contro la Norvegia di Smerud, e ora chiamati ad affrontare un avversario davvero scomodo come la Nazionale serba. La affronteranno domani sera alle 18.30 nella cornice del Karadjordje Stadium di Novi Sad. Un avversario scomodo da tanti punti di vista: la nazionale serba infatti è infatti da sempre capace di sfornare numerosissimi ...

Calcio - Serbia-Italia : amichevole Under 21. Data - programma - orario d'inizio e tv : quando si gioca e come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 27 MARZO: 18.30 Serbia U21 vs Italia U21 , foto profilo ...

Calcio - Serbia-Italia : amichevole Under 21. Data - programma - orario d’inizio e tv : quando si gioca e come seguire la partita : Martedì 27 marzo (ore 18.30) si giocherà Serbia-Italia, amichevole tra Under 21. La nostra Nazionale sarà impegnata al Karadjordje Stadium di Novi Sad: gli azzurrini andranno a caccia della vittoria nella tana dell’ostica formazione slava che ha tutte le carte in regola per metterci in difficoltà. I ragazzi di coach Evani, dopo il pareggio casalingo contro la Norvegia, vogliono tornare al successo e proseguire al meglio il proprio cammino ...

Serbia U21-Italia U21 : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : Chi vorrà vederla in streaming potrà usufruire del servizio offerto dall'applicazione Rai Play, disponibile su smartphone, tablet e laptop. probabili formazioni ITALIA UNDER 21 , 4-4-2, : Scuffet; ...

Calcio - l’Italia U21 sfida Norvegia e Serbia in amichevole : i 24 azzurrini convocati da Alberico Evani. Debutta Simone Edera : L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia (22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore. Il tecnico ha convocato 24 ragazzi per le due sfide delle ...

Calcio - ufficializzate quattro amichevoli per l’Italia U21 : sfide a Serbia - Portogallo e Francia. Date - programma - orari e tv : Sono stati ufficializzati i prossimi impegni per la Nazionale Italiana U21. Gli azzurrini sono già qualificati agli Europei 2019 in qualità di Paese organizzatore e dunque proseguiranno la propria preparazione con una serie di amichevoli: disputeremo quattro match tra marzo e maggio anche se nei primi due casi non sappiamo chi siederà sulla panchina visto che Gigi Di Biagio sarà CT ad interim della Nazionale maggiore. L’Italia ospiterà la ...

Video/ Serbia Italia - 1-1 - : highlights e gol della partita - Europei Futsal 2018 - : Video Serbia Italia , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita del girone A degli Europei Futsal 2018. Azzurri fanalino di coda.

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia - una reazione che fa ben sperare. Esordio agrodolce con la Serbia - ma ora è vietato fallire : Un’Italia coriacea, a tratti bella, ma poco cinica non va oltre il pari contro la Serbia ed ora è già costretta a giocarsi il tutto per tutto nel’ultima partita del gruppo A al cospetto dei padroni di casa della Slovenia. L’Esordio degli azzurri agli Europei 2018 di Lubiana è agrodolce contro un avversario sulla carta inferiore, ma dotato di qualità tecniche e fisiche importanti. Il predominio in fase di possesso palla e le ...

Futsal - Euro2018 : Italia-Serbia 1-1 - gol di Tomic e De Luca : Si doveva vincere per andare ai quarti di finale, ma l'Italia rimbalza contro il muro serbo e pareggia 1-1 nel suo debutto a Euro2018, alla Stozice Arena di Lubiana. Una gara sporca, mai decollata, ...

Calcio a 5 : Europei - Italia-Serbia 1-1 : ANSA, - ROMA, 1 FEB - Inizia con un pareggio il cammino della Nazionale di Calcio a cinque all'Europeo. Nella 'Stozice arena' di Lubiana, gli azzurri non vanno oltre l'1-1 con la Serbia e, per la ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Serbia 1-1 - le pagelle degli azzurri. De Luca pareggia - Honorio inventa - Merlim tutto campo : Oggi l’Italia ha fatto il proprio debutto agli Europei 2018 di Calcio a 5 pareggiando con la Serbia per 1-1. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a Lubiana. STEFANO MAMMARELLA: 6,5. Il nostro portiere non può nulla sul gol di Tomic. Per il resto si è sempre fatto trovare pronto e ha dato sicurezza a tutta la squadra. GABRIEL LIMA: 6. Ci si aspettava qualche guizzo in più da parte del nostro capitano che è invece emerso ...