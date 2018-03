Serata di super lavoro per i vigili del fuoco di Pordenone

Estrazioni di Lotto - 10eLotto e Superenalotto di oggi - giovedì 8 marzo 2018 : i numeri vincenti in Serata dopo le 20 : Seguite le Estrazioni di Lotto , 10eLotto e SuperenaLotto di oggi, 8 marzo 2018 : i numeri vincenti si conosceranno in serata dopo le 20. Ricordiamo che per la sestina vincente del SuperenaLotto il ...

Diretta / Brook vs Rabchenko info streaming video e tv : la Serata comincia! (Boxe - Superwelter) : Diretta Brook vs Rabchenko boxe, info streaming video e tv: orario e risultato live del match in programma stasera a Sheffield per i pesi superwelter.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 20:27:00 GMT)

Fiorello presto su Rai1 con un super show in prima Serata : Fiorello torna in tv nella prossima stagione televisiva? Da sempre uno dei più grandi mattatori italiani del piccolo schermo. Fiorello non si è smentito persino nella sua ultima apparizione televisiva che lo ha visto aprire la 68esima trionfale edizione del Festival di Sanremo condotto da Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e il direttore artistico Claudio Baglioni. A lui è toccato mediare con l’ennesima sorprendente comparsata sul palco ...

Sanremo 2018 - le pagelle di Martina Dell’Ombra Serata duetti : Vanoni con il ‘bono’ che canta male - Vibrazioni con Skin ‘superpotenza’ : I duetti sono un po’ come le alleanze politiche: strategiche, non sempre ottimali, ma servono per andare avanti e acquisire nuovi. Ieri sera alcuni duetti sembravano il compromesso storico tra DC e PCI, ed altri un’improbabile stretta di mano tra Trump e Kim Yong Un. Vediamo quali. Renzo Rubino e Serena Rossi: glitter come se non ci fosse un domani, gestualità da sceneggiata e melodramma quanto basta. La canzone non poteva che uscirne ...

Sanremo 2018 : le luci e le ombre di James Taylor - il superospite della terza Serata : Minimalista, quasi fosse un addetto ai lavori più che un ospite internazionale. James Taylor fa il suo ingresso al Roof del teatro Ariston in punta dei piedi. Un paio di pantaloni scuri, una camicia fuorimoda, una coppola chiara e un paio di lenti rotonde dalla montatura argentata. In mano, un ranuncolo giallo a sostegno della campagna di difesa delle donne fortemente voluta da Michelle Hunziker. Baglioni non lo ha ancora incontrato, ma lo farà ...

Sanremo 2018 - la terza Serata : altri dieci big - mentre Virginia Raffaele superstar «massacra» Baglioni : Tutto pronto per il terzo round, ritornano i bolognesi che entusiasmarono con la «nonna danzante», poi altre nove big. Oltre agli altri quattro giovani, Negramaro e Giorgia

Festival di Sanremo - la terza Serata : giovani - 10 big e superospiti : "Dichiaro aperto il terzo atto del Festival di Sanremo". Chitarra elettrica alla mano, Claudio Baglioni dà il via alla terza serata della kemesse musicale dopo aver intonato "Via", il suo brano del 1981.Poi arrivano Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, in un abito nero lungo e a sirena, con uno spacco sulle gambe, firmato da Trussardi, la casa di moda della famiglia del marito Tomaso.La gara tra i ...

Diretta Sanremo 2018 seconda Serata : elenco Big - superospiti - classifica : Stasera 7 febbraio andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2018 condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Dopo il boom di ascolti del debutto, ecco che la squadra di conduttori di questa 68esima edizione del Festival proverà a riconfermare gli ottimi ascolti con una puntata ricca di musica e grandi ospiti che noi seguiremo in Diretta su Blasting News a partire dalle 20.30 circa. Scaletta Sanremo 2018 ...

Il Sanremo di Baglioni supera Conti - boom per la prima Serata : 52 - 1% di share : Il festival di Sanremo di Claudio Baglioni, arricchito dalle performance di Fiorello, parte con il botto di ascolti: la prima serata ha raccolto in media su Rai1 il 52.1% di share con 11 milioni 603 ...

Sanremo - Baglioni supera Conti : boom per la prima Serata - 11 milioni di spettatori : Il festival di Sanremo di Claudio Baglioni, arricchito dalle performance di Fiorello, parte con il botto di ascolti: la prima serata ha raccolto in media su Rai1 il 52.1% di share con 11 milioni 603...

Il Sanremo di Baglioni supera Conti - boom per la prima Serata : 52 - 1% di share : Il festival di Sanremo di Claudio Baglioni, arricchito dalle performance di Fiorello, parte con il botto di ascolti: la prima serata ha raccolto in media su Rai1 il 52.1% di share con 11 milioni 603...

Il Sanremo di Baglioni supera Conti - boom per la prima Serata : 11 milioni di spettatori : Il festival di Sanremo di Claudio Baglioni, arricchito dalle performance di Fiorello, parte con il botto di ascolti: la prima serata ha raccolto in media su Rai1 il 52.1% di share con 11 milioni 603...

PAGELLE SANREMO 2018/ Voti ai cantanti : Ron superlativo - pessimi i Lo Stato Sociale (prima Serata) : Le PAGELLE del Festival di SANREMO 2018, prima serata: tutti i Voti e i giudizi sui cantanti big. Analisi, top & flop e protagonisti al Teatro Ariston. Conduttori e cantanti in gara(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 02:15:00 GMT)

Sanremo 2018 - Laura Pausini è la super ospite della prima Serata : I capelli erano cotonati, la giacca era bianca e la voce non tradiva la minima emozione, potente ieri come oggi. Nel 1993 Laura Pausini conquistò, con La Solitudine, l’olimpo della musica italiana. Lo fece dal palco del Teatro Ariston di Sanremo dove, esattamente venticinque anni dopo, torna come super ospite della prima serata del Festival 2018, con l’amico Baglioni nella doppia veste di conduttore e direttore ...