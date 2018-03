Se un nuovo Led parla con gli smartphone e ci fa da guida negli interni

Meteo - mercoledì breve tregua - da giovedì nuovo maltempo - poi ritorna il freddo : Roma - SITUAZIONE Meteo, MARZO PROSEGUE MOLTO DINAMICO - Non c'è traccia di alta pressione in Europa ormai da diverso tempo, il Vecchio Continente rimane così 'preda' di numerosi vortici ciclonici e perturbazioni. Lo sconquasso generato dal potente stratwarming di febbraio ha lasciato il segno, con un dinamismo Meteo continuo in sede europea che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Dal 17-18 si avrà poi con ...

Meteo : Lombardia - migliora mercoledì poi di nuovo precipitazioni : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - Dopo la fase acuta di ieri, oggi, lunedì, resta sulla Lombardia la parte finale e più debole del sistema perturbato atlantico giunto sabato. Secondo le previsioni di Arpa, martedì la residua instabilità riguarderà invece le sole Alpi, mentre altrove si assisterà a progr

Franca Leosini annuncia un nuovo progetto dopo Storie Maledette : Storie Maledette, Franca Leosini anticipa: “nuovo programma? Lo farò” Domenica 11 marzo tornerà sul piccolo schermo un programma che va in onda dal 1994: Storie Maledette. Franca Leosini racconterà con il suo stile inconfondibile la tragica storia dell’omicidio della piccola Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana nel lontano 2010 con le interviste a Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Da due anni a questa parte Franca Leosini è ...

Samsung presenta a New York le TV QLED 2018 - un nuovo concetto di televisore : Progettati per un'immersione totale e per migliorare la vita quotidiana delle persone di tutto il mondo, pur essendo incredibilmente facili da usare, i nuovi TV QLED assicurano agli utenti la ...

Mercoledì 31 gennaio incontro di co-progettazione del nuovo regolamento sui dehors : Allo stesso tempo però si vuole cogliere l'occasione per condividere soluzioni che contribuiscano a innescare la valorizzazione del nostro patrimonio e rilanciare la nostra economia. Visite: 30 ...

Come scegliere il tuo nuovo tv. 4K - Oled - Hdr : la guida di GQ : Il televisore è l’elettrodomestico che si è evoluto di più nel corso degli ultimi anni: non bisogna avere sessant’anni per ricordarci i vecchi tv con il tubo catodico, ma occorre averne almeno venti per sorprenderci di quanto siano cambiati. Le dimensioni delle cornici si sono ridotte al minimo, così Come i prezzi, consentendoci di metterci in salotto schermi sempre più grandi, più definiti e immensamente più sofisticati di un tempo. ...

Bianco - il nuovo disco a metà strada tra Niccolò Fabi e Led Zeppelin : Dopo aver trascorso la scorsa estate in tour con Niccolò Fabi, il cantautore torinese Alberto Bianco pubblica il suo quarto disco – Quattro, titolo dal sapore ledZeppeliniano – in uscita domani 19 gennaio, seguendo esclusivamente gusti personali e istinto. “Lavorare a stretto contatto con Niccolò è stato come fare un master in scrittura delle canzoni e sul mestiere di musicista. Ogni giorno mi ha fatto apprezzare ancora di più la nostra ...

90 Special - mercoledì 17 gennaio su Italia 1 il nuovo show di Nicola Savino : Questa sera in diretta in prima serata su Italia 1 appuntamento con 90 Special, il nuovo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio.