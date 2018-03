Se n' è andato il ' conduttore gentile' Frizzi

Registrazione trono classico : Paolo non è andato in studio Video : Dopo lunga attesa il momento tanto decantato in questi giorni è arrivato: Paolo ha scelto. Nella giornata di domenica è stata registrata una nuova puntata del #trono classico di #Uomini e donne, con la quale si pensava che uno dei percorsi più discussi della stagione potesse giungere alla conclusione. Così non è stato. I giorni in villa Come il pubblico sa, al tronista è stata concessa la possibilita' di trascorrere alcuni giorni in una villa ...