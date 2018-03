“Se l’è cercata” L’ultimo sfregio a Fabrizio Frizzi Dopo la morte del conduttore

“Non è più una XL”. Franco Terlizzi - la trasformazione all’Isola dei Famosi. Due mesi di fame nera hanno dato il risultato sperato e l’ex pugile non trattiene la gioia : “Se mi vede mia moglie mi salta addosso”. È arrivato così - con questa stazza : com’è oggi : Costanti di ogni edizione dell’Isola dei Famosi, quella in corso compresa: la fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, la nostalgia di casa, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie e gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi. Quest’anno abbiamo anche il canna-gate e un accanimento particolare nei confronti di Alessia Marcuzzi e Company, ma questa è un’altra storia. Anche in questa 13esima edizione ...

Clochard muore in strada - l’ex moglie : “Sepolto in un sacco - spettacolo immorale” : Inumato in un sacco, lo stesso con cui era arrivato all’obitorio, senza la possibilità di essere vestito prima del funerale con gli abiti portati dalla sua famiglia. E’ quanto denuncia, in una lettera al sindaco...

8 marzo - il ministro Lorenzin : “Serve l’emancipazione dell’intera comunità” : “Oggi è la giornata in cui si fa il punto rispetto a quanto raggiunto rispetto alle pari opportunità delle donne. Ma i fatti di cronaca ci parlano di un continuo aumento di omicidi e violenze ai loro danni e stimola una riflessione doverosa che riguarda tutti noi”. Per affrontare il problema, “serve l’emancipazione di una intera comunità, della collettività“. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha ricordato ...

Elezioni politiche 2018 - agguato a Berlusconi. Femen nuda spaventa l’ex Cavaliere al seggio : “Sei scaduto” : Silvio Berlusconi contestato a Milano in via Scrosati mentre stava per votare. “Berlusconi, sei scaduto”, la scritta sul petto di un’attivista Femen che si era nascosta tra cameraman e fotografi nel seggio. Quando il Cavaliere si è avvicinato al tavolo per firmare il registro, l’attivista è saltata sul banco urlando e mettendo in fuga il leader di Forza Italia. Subito intervenute le forze dell’ordine che hanno ...

L’Europa boccia la dicitura “Senza olio di palma” : Lo slogan "senza olio di palma" finisce nel mirino di Bruxelles. Il Parlamento europeo, nel corso della commissione parlamentare Affari economici e monetari, ha approvato un emendamento che, pur non facendo esplicito riferimento a questo tipo di olio, chiede di "vietare che nelle etichette dei cibi siano pubblicizzati ingredienti non presenti, ma solo quelli effettivamente contenuti nel prodotto, per tutelare i ...

ELEZIONI 2018/ Francesco Barra - l’errore grammaticale nei manifesti Pd : Grasso - “Serve partito unico Sinistra” : ELEZIONI 2018, diario di campagna elettorale: errore grammaticale per Francesca Barra su manifesti Pd. Berlusconi, "Salvini no premier". Ultime notizie su Centrodestra, Pd e M5s(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 12:25:00 GMT)

Edoardo Stoppa punta il dito sulle irregolarità dell’Enpa - il presidente : “Segnalate a chi di dovere” : Edoardo Stoppa punta il dito sulle irregolarità dell’Enpa, il presidente: “Segnalate a chi di dovere” L’inviato di Striscia la Notizia porta alla luce nuove ombre sull’ente che protegge gli animali e le evidenzia alla numero uno Carla Rocchi Continua a leggere L'articolo Edoardo Stoppa punta il dito sulle irregolarità dell’Enpa, il presidente: “Segnalate a chi di dovere” sembra essere il primo su ...

Sei Nazioni 2018 - Conor O’Shea : “Se l’Italia gioca al meglio e l’Irlanda anche - vincono loro. Spenderemo tutta l’energia - guardiamo al futuro” : L’Italia affronterà l’Irlanda sabato pomeriggio nel match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2018. La nostra Nazionale, dopo il tracollo casalingo contro l’Inghilterra, cercherà il colpaccio contro i Verdi nella tana di Dublino. Una missione difficilissima per gli azzurri come ha ribadito il CT Conor O’Shea: “Se l’Irlanda gioca al proprio meglio e noi giochiamo al nostro meglio, vincerà ...