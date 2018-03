Se i consiglieri calabresi si aumentano i vitalizi

ilgiornale

(Di martedì 27 marzo 2018) Nella regione più povera d"Europa, la casta deiregionali trova il modo per aumentarsi i. Succede in Calabria, dove le pensioni speciali riservate agli ex eletti sono state maggiorate dell"1,1%, per un costo aggiuntivo di 102mila euro all"anno a carico dei contribuenti. Il consiglio regionale calabrese ha infatti approvato un atto che adegua l"importo deidiretti e di quelli indiretti (cioè gli assegni di reversibilità, destinati ai congiunti dei politici deceduti) sulla scorta della nuova variazione del Foi-Istat, l"indice nazionale "dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati generali al netto dei tabacchi". Come se le super-pensioni appannaggio degli expotessero anche solo lontanamente essere paragonate a quelle dei cittadini comuni. Ma tant"è. I 100mila euro e passa di spese extra andranno a sommarsi ai quasi 10 milioni che ...