Scuola | 50 mila insegnanti iscritti al concorso per docenti abilitati | la maggior parte

Scuola - necessario sbloccare 100mila posti liberi tenuti sotto scacco : La settimana che si è aperta servirà a capire se il Ministero dell'Istruzione vuole cambiare registro sugli organici dei lavoratori della Scuola: sul tema, infatti, per domani, 27 marzo, sono stati ...

“Fa’ la cosa giusta” torna a Milano : Scuola - mobilità sostenibile e musei accessibili i temi chiave di questa edizione : Le sfide educative per una società più inclusiva, l’abitare green, l’abbigliamento e gli accessori realizzati con materiali riciclati o di riuso, oltre che giocattoli eco-compatibili, progetti di associazioni per la pace e la partecipazione attiva nella vita civile, ma anche street food, idee e servizi dedicati all’universo femminile e turismo accessibile e consapevole nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei popoli. Tutto questo e non ...

La settimana degli scioperi : trasporti a rischio a Roma e Milano (e venerdì tocca alla Scuola) : E' la settimana nera degli scioperi. Si parte a Milano oggi, mercoledì 21 marzo, con lo sciopero dei treni. Disagi in vista, dunque, per i pendolari milanesi che utilizzano le linee...

A Milano apre la Scuola di «Uova di Pasqua» : Sapete come si preparano le uova di Pasqua? Non è così difficile, e per imparare a farle a casa, il 21 e 22 marzo appena fuori Milano (al Pastry Lab di Cornaredo, via Merano 48/50), si apre il corso in due lezioni di due ore (quattro in tutto) per crearne da sé, sorpresa inclusa. Pasqua e le uova di cioccolato è solo il primo di una serie di nuovi corsi di formazione tenuti dalla giovane promessa della pasticceria nostrana Nicolò Moschella ...

Vaccini - Iss : “Copertura tocca quota 95%” Milano - quattro bambini non in regola respinti da Scuola. Casi anche a Sulmona : “Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto“. “Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta – ha spiegato Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss – e per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella ...

Vaccini e Scuola : stimati 30 mila bambini non in regola : La cifra è solo una stima, ma con i numeri a disposizione è quella che potrebbe essere più vicina alla realtà. Potrebbero essere circa 30 mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni che bisogna presentare entro il 10 marzo per evitare l’esclusione da nidi e materne. Diverso il caso di bambini e ragazzi dalle scuole elementari in su. Per loro, se non vaccinati, c’è una sanzione da pagare, ma non possono ...

Vaccini obbligatori - 30mila bimbi non in regola : dal 10 marzo a rischio l’ammissione a Scuola : Stime provvisorie parlano di 30mila bambini dagli 0 ai 6 anni non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Domani, sabato 10 marzo, scade il termine ultimo previsto dalla legge, oltre il quale i bambini privi di copertura vaccinale probabilmente non potranno più frequentare gli asili nido e scuole materne a cui sono iscritti.Continua a leggere

Vaccini - 30mila bambini non in regola/ Rischiano di restare fuori da asilo e Scuola materna : Vaccini, 30mila bambini non in regola secondo i dati della Società italiana di Igiene: Rischiano di restare fuori dall'asilo e dalla scuola materna, le parole di Carlo Signorelli(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Vaccini - 30mila bambini non in regola : niente Scuola? Rischio caos in alcune regioni : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola,...

Vaccini a Scuola - le stime dell’esperto : 30mila bambini non in regola : Vaccini a scuola, le stime dell’esperto: 30mila bambini non in regola Secondo i dati della Società italiana di Igiene “c’è stato un bel recupero” ma molti non hanno ancora adempiuto all’obbligo Continua a leggere L'articolo Vaccini a scuola, le stime dell’esperto: 30mila bambini non in regola proviene da NewsGo.

Vaccini : 30mila bambini rischiano di restare fuori da asilo o Scuola materna : Secondo alcune stime si avvicina a questa cifra il totale dei bimbi che non saranno in regola entro la scadenza del 10 marzo prevista dalla legge, previste deroghe in molte regioni

Vaccini a Scuola - le stime dell'esperto : 30mila bambini non in regola : Secondo i dati della Società italiana di Igiene "c'è stato un bel recupero" ma molti non hanno ancora adempiuto all'obbligo

In Puglia vaccinati il 95 per cento dei bambini. "Gli altri 5mila rischiano esclusione da Scuola" : I dati del dipartimento Salute della Regione sui 200mila bambini nella fascia d'età 0-6 anni. Il dirigente: "Per loro decideranno i dirigenti scolastici, caso...

Scuola/ Cambiare il meccanismo? Don Giussani e don Milani avevano in mente altro : Il fallimento della Buona SCUOLA o il peso dell'Asl non chiedono nuove formule organizzative. Purtroppo la politica non se n'è accorta. Ma una riforma è ancora possibile. GIANNI MEREGHETTI(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ "L'ultima ruota della campagna elettorale? Ce lo meritiamo", di R. PrandoSCUOLA/ "I mezzi per insegnare ci sono tutti, abbiamo perduto il senso", di E. Delfino