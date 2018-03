Blastingnews

: Scoperto un nuovo organo: si chiama 'interstizio'. Tra i più grandi del corpo umano - HuffPostItalia : Scoperto un nuovo organo: si chiama 'interstizio'. Tra i più grandi del corpo umano - Cututtucori : Scoperto l'Interstizio: un nuovo e fondamentale organo - RosannaFronzuto : Scoperto un nuovo organo: si chiama 'interstizio'. Tra i più grandi del corpo umano -

(Di martedì 27 marzo 2018) Gli scienziati hanno identificato unumano nascosto, in una scoperta che sperano possa aiutarli a comprendere la diffusione del cancro all'interno del corpo. I Tessuti connettivi, che per molto tempo si è pensato fossero densi, sono in realtà una serie di compartimenti pieni di liquido, proprio questo liquido è stato definito dai ricercatori sotto il nome di "". Questi scomparti si trovano sotto la pelle, oltre a rivestire l'intestino, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli e si uniscono per formare una rete supportata da proteine ​​forti e flessibili. Scopriamo tutti i dettagli sull': unL'importante analisi, pubblicata sulla rivista Scientific Reports, è la prima a identificare e concepire questi spazi come une cercare di capirne la loro funzione. Sorprendentemente, l'era passato ...