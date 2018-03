Scoperto il meccanismo che provoca l' Alzheimer

ilgiornale

(Di martedì 27 marzo 2018) Un anno fa, la pubblicazione su Nature Communication dello studio condotto in laboratorio dal gruppo di ricercatori Campus Biomedico-Irccs Santa Lucia di Roma, guidati da Marcello D'Amelio. Oggi, la conferma che arriva dal Centro di Ricerche biomediche dell'Università di Sheffield, con la pubblicazione sulla rivista scientifica Journal of's Disease dello studio sull'uomo - a firma italiana - che attraverso particolari scansioni con Risonanza magnetica a 3 tesla ribadisce che la perdita di cellule che producono dopamina può causare il malfunzionamento dell'ippocampo, parte del cervello deputata a creare i ricordi.Un'area che quindi sarebbe in seconda battuta coinvolta nella malattia, la cui origine si troverebbe nell'area tegmentale ventrale. La scoperta ha in sé un potenziale rivoluzionario: il nuovo legame messo in evidenza a distanza di un anno dai due gruppi di ricerca, in ...