Scontro auto tir | muore una donna

Reggio Emilia - Scontro tra furgone e auto : 11 feriti - gravi due bimbi di 5 e 7 anni : È di 11 feriti, di cui 10 in codice rosso, il bilancio di un incidente verificatosi la scorsa notte al confine tra Reggio Emilia e CorReggio. In rianimazione sono finiti due bimbi di 5 e 7 anni, insieme ad una donna di 58, ma sono rimasti coinvolti nello scontro anche un neonato e un'altra bimba di 9.Continua a leggere

Scontro tra auto in via san Rocchino SIRENE DI NOTTE : Ancora non sono stati divulgati dai soccorsi tutti i dati relativi ai quattro individui coinvolti nello Scontro tra auto di ieri sera. Scontro tra auto in via san Rocchino Lo Scontro tra auto è ...

Scontro fra tre auto a Bra : morto un carabiniere di 43 anni - un altro è grave : Gravissimo incidente con tre auto coinvolte, fra le quali una dei carabinieri, questa mattina (venerdì 23 marzo), in frazione San Martino a Bra, sulla statale 231 verso Alba. Il bilancio è di un carabiniere morto, l’appuntato scelto Alessandro Borlengo, 43 anni, sposato con due figli, in servizio alla Stazione di Sommariva Bosco, e tre feriti. ...

Scontro tra auto e camion - 3 morti. C'è anche un bimbo : Tragico incidente stradale questa mattina sulla strada comunale 'Ninni' nei pressi di Laterza, in provincia di Taranto. Nello Scontro tra un'automobile e un camion adibito al trasporto del latte sono ...

Taranto - Scontro tra auto e una cisterna : muoiono un bimbo di 4 anni - la mamma e la nonna : Un bambino di 4 anni, la mamma 24enne e la nonna sono morti in seguito allo scontro tra un'auto e una cisterna adibita al trasporto del latte a Laterza, in provincia di Taranto. Nell'impatto è rimasto ferito anche un uomo, ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

Milano - Scontro tra un'auto e uno scooter - in due cadono in una buca : Paura domenica alle 14.25 in via Console Marcello. Una coppia , lui 33 anni e lei 40, era su uno scooter quando dopo lo scontro con un'auto il guidatore ha perso il controllo finendo nella buca di un ...

INCIDENTE STRADALE/ Roma - doppio Scontro sulla Pontina : coinvolta autocisterna Gpl - traffico in tilt : INCIDENTE STRADALE, oggi 17 marzo 2018: a Roma doppio sinistro sulla Pontina. coinvolta anche un'autocisterna di Gpl finita contro il guardrail: traffico congestionato...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Vicenza : Scontro tra furgone e auto - tre feriti : Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) - Poco dopo le ore 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Anesolo a Sossano (Vicenza) per lo scontro tra un furgoncino e un’auto: tre feriti tra cui un bambino. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del suem 118 n

Incidenti : Padova - nella notte Scontro tra due auto a Camposampiero - un ferito : Padova, 16 mar. (AdnKronos) - La notte scorsa, poco dopo le ore 23, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 307 all’incrocio tra contrà Rialto e via Filipetto a Camposampiero per lo scontro tra due auto: un ferito. I pompieri volontari di Santa Giustina in Colle hanno messo in sicurezza i me

Incidente stradale/ Villacidro - Scontro frontale tra auto : muore una donna - tre feriti gravi (oggi 15 marzo) : Incidente stradale, le ultime notizie di oggi 15 marzo 2018. Villacidro, scontro frontale tra auto: muore una donna, tre feriti gravi. Potenza, muore bimbo di due anni per maxi tamponamento(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:06:00 GMT)

Roma : Scontro tra furgone e auto - un morto : L’uomo è stato estratto dalle lamiere ormai privo di vita Roma – Questa mattina incidente mortale poco prima delle 10 sulla diramazione Roma Sud della A1, all’altezza... L'articolo Roma: Scontro tra furgone e auto, un morto proviene da Roma Daily News.