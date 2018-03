Scomparso a Istanbul | padre | no incontri

Turchia - italiano Scomparso a Istanbul : documenti e telefono in cestino - vuoto il conto in banca. Il padre. ‘Non è una fuga’ : Il portafogli vuoto, i documenti e il telefono scarico rinvenuti in un cestino. Lo zaino è nella sua camera all’hotel Sultanhamet di Istanbul. Il suo conto in banca risulta vuoto. Obitori e ospedali non l’hanno registrato, mentre le telecamere l’hanno ripreso l’ultima volta mercoledì 14, nel pomeriggio, in due locali. E le parole del padre, poi: “Escludo che si tratti di una fuga”. Ne è convinto Eligio Fiori, il padre di ...