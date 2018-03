Scandalo Cambridge Analytica | parla la ' talpa' | “Così è stata influenzata la Brexit”

Elon Musk elimina gli account SpaceX e Tesla da Facebook dopo lo Scandalo Cambridge Analytica : Scienza Elon Musk: colonie umane su Marte entro il 2022 grazie a SpaceX Scienza La Tesla di Elon Musk in diretta dallo spazio Scienza Da una parte all'altra del mondo in un'ora grazie ai razzi di ...

Facebook - con Android raccoglie dati su sms e telefonate/ Scandalo si allarga dopo Cambridge Analytica : Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate: aumentano le polemiche da parte degli utenti che sostengono il #deleteFacebook lanciato da Brian Acton.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:40:00 GMT)

Elon Musk cancella account Facebook di Tesla e SpaceX. Adesione a boicottaggio dopo Scandalo 'Cambridge' : NEW YORK - Elon Musk ha seguito il consiglio lanciato tre giorni fa da uno dei cofondatori di WhatsApp, che con l'hashtag #deleteFacebook ha consigliato al mondo della rete di cancellare il...

Elon Musk cancella account Facebook di Tesla e SpaceX. Adesione a boicottaggio dopo Scandalo 'Cambridge' : NEW YORK - Elon Musk ha seguito il consiglio lanciato tre giorni fa da uno dei cofondatori di WhatsApp, che con l'hashtag #deleteFacebook ha consigliato al mondo della rete di cancellare il...

Mark Zuckerberg sarà ascoltato anche al Senato dopo lo Scandalo di Cambridge Analytica : anche la Commissione Commercio del Senato Usa, dopo quella della Camera dei Rappresentanti, ha annunciato che convocherà il ceo di Facebook Mark Zuckerberg per testimoniare dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, la società che ha ottenuto impropriamente dati su 50 milioni di utenti di Fb e che è stata usata da Trump durante le presidenziali."Crediamo che la testimonianza di Zuckerberg sia necessaria per ottenere una ...

Scandalo Facebook con Cambridge Analytica e il Menlo Park rischia grosso Video : Nel cuore della Silicon Valley californiana, nascera' il quartier generale della più grande compagnia social di sempre: #Facebook, nata da un giovane intraprendente di nome Mark Zuckerberg. Negli anni Facebook diviene il leader indiscusso tra i social network e con il passare del tempo anche le ambizioni crescono. Zuckerberg infatti sostiene che la comunita' virtuale di Facebook, composta da oltre due miliardi di persone, presto sara' una ...

Scandalo Facebook con Cambridge Analytica e il Menlo Park rischia grosso : Nel cuore della Silicon Valley californiana, nascerà il quartier generale della più grande compagnia social di sempre: Facebook, nata da un giovane intraprendente di nome Mark Zuckerberg. Negli anni Facebook diviene il leader indiscusso tra i social network e con il passare del tempo anche le ambizioni crescono. Zuckerberg infatti sostiene che la comunità virtuale di Facebook, composta da oltre due miliardi di persone, presto sarà una comunità ...

FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA/ Lo Scandalo che serve a Wall Street : ecco le prove : Il caso FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA potrebbe essere stato utile per evitare dei danni molto seri a Wall Street e ai grandi investitori finanziari. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ Così il debito aumenta il potere del "Grande fratello" globale, di M. BottarelliFACEBOOK E CAMBRIDGE ANALYTICA/ Quando scopri che il prodotto siamo noi, di S. Luciano

Facebook Come Cancellarsi Dopo Lo Scandalo Cambridge Analytica : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Ecco il modo più semplice e veloce! Cancella ed elimina subito il tuo account Facebook per impedire al social network di spiarti e di rivendere i tuoi dati personali ad altre società Facebook Come Cancellarsi In Pochi Passi Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social […]

Scandalo dati - l’autore dell’app : “Io capro espiatorio di Facebook e Cambridge Analytica” : Aleksandr Kogan si definisce un «capro espiatorio» per coprire le responsabilità di Cambridge Analytica e di Facebook. Il ricercatore dell’università di Cambridge di origini moldave, autore dell’app “This is Your Digital Life”, usata per raccogliere i dati degli utenti del social network e dei loro contatti, si sfoga in un’intervista alla Bbc, aff...

Facebook ha perso 50 miliardi di dollari per lo Scandalo Cambridge Analytica : Il titolo Facebook ha ceduto a Wall Street lunedì il 6,8%, il maggiore singolo ribasso dal marzo 2014, osserva MarketWatch: il sell-off ha comportato una perdita complessiva di valore di 40 miliardi rispetto alla quotazione del venerdì precedente. Con la flessione proseguita martedì, nell’arco delle 48 ore complessive di movimento borsistico la più acuta dalla quotazione del titolo nel 2012, la perdita virtuale della due giorni si è ...

Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo Scandalo dati rubati da Cambridge Analytica : Lo scandalo tiene banco: Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo che, in questi giorni, si è a lungo parlato del caso Cambridge Analytica avvenuto in USA ma con ovvi risvolti anche da noi? Per chi si fosse perso la vicenda, ecco brevemente cosa è successo: il Guardian e il New York Times hanno pubblicato un'indagine che attesta (senza ombra di dubbio) Come la società di consulenza e marketing su menzionata abbia prelevato una gran ...

“Cancellatevi da Facebook” - l’appello del co-fondatore di WhatsApp dopo lo Scandalo Cambridge Analytica : L'hashtag #deletefacebook è sempre più virale, dopo la tempesta che si è abbattuta sul social network con lo scandalo del maxi furto di dati da parte di Cambridge Analytica, la società che ha aiutato Donald Trump a prendersi la Casa Bianca. Tra i molti utenti che hanno condiviso tweet e post con questo hashtag, però, ce n'è uno destinato a far più rumore degli altri: si tratta di Brian Acton, ...

Regno Unito : Scandalo Facebook - sospeso direttore generale di Cambridge Analytica : Washington, 20 mar 21:02 - , Agenzia Nova, - Cambridge Analytica " la società anglo-americana di raccolta dati e consulenza politica finita nello scandalo Facebook - ha sospeso con effetto immediato il direttore generale, Alexander Nix, e sta avviando un'indagine indipendente per determinare se l'azienda abbia effettuato ...