Scafarto deve tornare in servizio | il Riesame annulla la misura interdittiva

(Di martedì 27 marzo 2018) "Il capitano dei carabinieri Gianpaoloin". Lo ha deciso il tribunale deldi Roma che hato lacautelaredaldisposta dal gip il 25 gennaio scorso per l'ufficiale dell'Arma coinvolto nell'inchiesta Consip. Nei giorni scorsi gli avvocati Giovanni Annunziata e Attilio Soriano avevano presentato una istanza al tribunale della Libertà. "Siamo soddisfatti di questo risultato - commentano i difensori - ed auspichiamo che ne possa conseguire per tutti una maggiore serenità di giudizio"., indagato per depistaggio, falso e rivelazione del segreto istruttorio, era stato raggiunto da un primo provvedimento di sospensione dalper un anno il 12 dicembre poito per un vizio formale. Il gip, prima di procedere con la, avrebbe dovuto infatti interrogare l'ex capitano del Noe e con lui ...